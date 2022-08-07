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Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное

В пятницу Израиль начал военную операцию «Рассвет» против террористической группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. В ответ из Газы по стране было выпущено более 100 ракет. В чем причины обострения конфликта, разбирался РБК

Город Газа Тель-Авив, Израиль Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Город Газа Система обороны &laquo;Железный купол&raquo;&nbsp;в Ашкелоне, Израиль Израильская граница с Газой

К утру воскресенья, 7 августа, отношения между Израилем и сектором Газа остаются напряженными после того, как армия Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию против запрещенной в России террористической группировки «Исламский Джихад» и ликвидировала командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.

Минздрав палестинского анклава в Газе сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них были перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели. Утром в воскресенье близ Иерусалима сработали сирены. 

Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что не намерен затягивать проведение операции. Нынешнее обострение между Израилем и Газой стало самым масштабным после 11-дневного конфликта в мае 2021 года.

Как проходит операция израильской армии в Газе

Во второй половине дня в пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». Военные объявили чрезвычайное положение в 80-километровой зоне вокруг сектора Газа. Авиация нанесла удары по анклаву, в результате которых был убит аль-Джабари. Минздрав анклава сообщил о десяти погибших, включая пятилетнюю девочку, и более 55 раненых.

Армия Израиля отчиталась о 15 убитых террористах. «По нашей оценке, убиты около 15 террористов. Убит командир «Исламского джихада» в северной части сектора Газа. Уничтожены два отряда с противотанковым оружием, которые намеревались осуществить нападение», — заявил представитель армии.

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К утру субботы ЦАХАЛ отчитался, что нанес по объектам «Исламского джихада» в секторе Газы не менее 30 ударов, в результате которых уничтожено около 40 целей, в том числе пять пусковых ракетных установок, шесть предприятий по производству вооружения, два или три склада с оружием и шесть наблюдательных пунктов, сообщил портал Newsru.co.il.

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Позднее Яир Лапид написал в своем Twitter, что операция «Рассвет» направлена на «устранение конкретной угрозы гражданам Израиля». Правительство страны не позволит террористическим организациям угрожать гражданам государства, подчеркнул он. «Пусть каждый, кто решится нести зло Израилю, знает, что мы до него доберемся», — заявил премьер.

В свою очередь официальный представитель правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Хазем Касем обвинил Израиль в акте агрессии и заявил, что тот должен «заплатить цену». Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, находящийся с визитом в Тегеране, выступил в эфире ливанского телеканала «Аль-Маядин» и заявил, что после авиаударов Израиля перемирия не будет. «В этой битве нет красных линий… Тель-Авив также станет одной из целей ракет сопротивления, как и все сионистские города», — сказал он.

В Израиле объявили о повышении уровня готовности подразделений полиции по всей стране, а канцелярия премьера сообщила о проведении военного совещания. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для «оперативных целей». Армия страны продолжила наносить удары по Газе, а также задействовала силы специального назначения и артиллерию в ходе операции. По данным военных, к ночи субботы им удалось уничтожить площадку для запуска ракет «Исламского джихада» в Хан-Юнисе и вывести из строя пусковую ракетную установку. Также Израиль заявил об ударах по складам и цехам для производства оружия, огневым позициям группировки.

Лапид выступил с телеобращением к населению, в котором заявил, что операция продлится несколько дней. «Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — добавил он.

Массированный ракетный обстрел Израиля

В пятницу вечером Газа начала ракетный обстрел Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в приграничных с анклавом районах страны, включая крупный город Ашкелон. К полуночи по Израилю было выпущено порядка 118 ракет, сообщила израильская армия. По данным военных, 11 ракет не долетели до Израиля и приземлились на территории Газы. Остальные ракеты были либо перехвачены системой ПВО «Железный купол», либо упали на открытой местности. Также сообщалось об одной ракете, которая упала в строящемся районе города Сдерот. Эта территория не заселена, снаряд лишь повредил забор.

Погибших и раненых в результате обстрела нет. Однако The Times of Israel сообщила о четырех людях, которые получили легкие повреждения, из-за того, что упали, пока бежали к бомбоубежищу в Ашкелоне. Еще одному человеку была оказана психологическая помощь. Никому из них не потребовалась госпитализация. Больницы приграничных районов на время обстрела переводили пациентов в тяжелом состоянии в более защищенные помещения.

Сирены воздушной тревоги вновь сработали рано утром в субботу в городах Сдерот, Нир-Ам, Нахаль-Оз, Кфар-Азе, Ницамине и Керем-Шаломе. Сообщений о ракетных ударах или пострадавших не поступало. МВД Израиля закрыло пляжи в нескольких городах, в том числе в Ашдоде и Ашкелоне.

Реакция международного сообщества

В пятницу вечером министр обороны Израиля обсудил со своим американским визави Ллойдом Остином проведение операции «Рассвет» по телефону. Посол США в Израиле Том Найдс заявил о том, что государство имеет право на самооборону. «Соединенные Штаты твердо верят в то, что Израиль имеет право защищать себя. Мы поддерживаем контакты с разными сторонами и призываем все стороны к спокойствию», — написал он в Twitter.

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд заявил, что глубоко встревожен обострением межу Израилем и Газой, возложил ответственность на стороны конфликта и призвал их избегать дальнейшей эскалации. «ООН полностью взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами в попытке избежать дальнейшего конфликта, который будет иметь разрушительные последствия, в основном для гражданского населения», — заявил он.

Издание Daily News Egypt со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников сообщило, что Каир ведет «интенсивные переговоры» со сторонами конфликта и призывает их к проявлению сдержанности. Также в ходе контактов страна попросила Израиль немедленно остановить удары по Газе. С осуждением действий Израиля выступили Катар, Турция и Иордания.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Израиль сектор Газа израильская авиация Яир Лапид исламский джихад конфликт
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