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Путин и Эрдоган выступили за полное выполнение сделки по зерну
Президенты Путин и Эрдоган выступили с совместным заявлением после переговоров в Сочи
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в совместном заявлении по итогам переговоров отметили необходимость полностью выполнить соглашение о зерновом экспорте, в том числе часть о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок, передает ТАСС со ссылкой на документ.
«Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства», — сказано в заявлении.
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