Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

Деньги могут быть выплачены за идентификацию или обнаружение лиц, которые вмешиваются в выборные процессы США по поручению иностранных правительств

Майк Помпео (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

США выплатят награду в $10 млн за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы по заданию иностранных государств. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции.

По его словам, такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.

Вашингтон неоднократно заявляли, что Москва вмешивалась в американские выборы посредством кибератак, деятельности в социальных сетях и обнародования секретных данных.