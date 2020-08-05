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Политика ,  
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

Деньги могут быть выплачены за идентификацию или обнаружение лиц, которые вмешиваются в выборные процессы США по поручению иностранных правительств
Майк Помпео
Майк Помпео (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

США выплатят награду в $10 млн за информацию о лицах, которые вмешиваются в американские выборы по заданию иностранных государств. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время пресс-конференции.

По его словам, такие выплаты подразумевает программа Госдепартамента «Награда за справедливость».

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.

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Джо Байден

Вашингтон неоднократно заявляли, что Москва вмешивалась в американские выборы посредством кибератак, деятельности в социальных сетях и обнародования секретных данных.

В частности, после выборов президента в 2016 году было начато расследование, которое пыталось установить связь предвыборного штаба Дональда Трампа с Москвой и доказать российское «вмешательство» в электоральные процессы. В представленном в 2019 году докладе спецпрокурора Роберта Мюллера говорилось, что следов связи Трампа с Россией найти не удалось, но Вашингтон при этом остался убежден, что российские спецслужбы могли вмешаться в выборы.

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В конце июля 2020 года кандидат в президенты демократ Джо Байден заявил, что не потерпит вмешательств в выборы со стороны России и других государств. Он заявил, что в случае избрания президентом будет рассматривать подобные процессы как враждебные действия против США. В Кремле любые обвинения во вмешательстве в выборные процессы Соединенных Штатов неоднократно отрицали.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Майк Помпео, выборы, вмешательство, США, награда
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