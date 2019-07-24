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Евро/Доллар $1,16 (+4,08%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+21,73%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,74%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
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Политика ,  
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Путин принял в Кремле улетевшего из Киргизии экс-президента
Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. О встрече с бывшим главой Киргизии журналистам рассказал президент России, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, речь шла «о ситуации в регионе и в Кыргызстане».

Путин также добавил, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Ранее 24 июля Атамбаев улетел из Киргизии в Россию. При этом он улетел на самолете с российской авиабазы в городе Кант. 

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год, новым президентом страны стал Сооронбай Жээнбеков.

В конце июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева. Генпрокуратура страны выдвинула против него обвинения в незаконном завладении участком, незаконном освобождении криминального авторитета и обогащении, а также в коррупции и возможной причастности к незаконным поставкам угля. Отсутствие неприкосновенности открывает возможность для уголовного преследования экс-президента.

После этого Атамбаева уже трижды его приглашали на допрос в МВД в качестве свидетеля, однако экс-президент повестки проигнорировал. Обвинения, выдвинутые против него на родине, Атамбаев отвергает.

В Москве снятие неприкосновенности с Атамбаева назвали внутренним делом Киргизии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва «не имеет ни малейшего намерения вмешиваться».

Автор: Наталья Демченко
Теги: Владимир Путин, Алмазбек Атамбаев
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