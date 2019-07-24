Путин принял в Кремле улетевшего из Киргизии экс-президента

Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев (слева направо) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. О встрече с бывшим главой Киргизии журналистам рассказал президент России, сообщает ТАСС.

«Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем [Атамбаевым]», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, речь шла «о ситуации в регионе и в Кыргызстане».

Путин также добавил, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».

Ранее 24 июля Атамбаев улетел из Киргизии в Россию. При этом он улетел на самолете с российской авиабазы в городе Кант.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год, новым президентом страны стал Сооронбай Жээнбеков.