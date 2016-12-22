CNN узнал о совете Трампу перестать писать твиты о компромате на Клинтон

Дональда Трампа призывали не писать в Twitter о встрече его сына с российским адвокатом Натальей Весельницкой, сообщает CNN. Президенту пояснили, что это привлекает лишнее внимание к теме российского вмешательства в выборы в США

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президенту США Дональду Трампу советовали ничего не писать в Twitter о встрече его сына, Дональда Трампа-младшего, с адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.

Президенту сообщили, что ​его публикации в Twitter только разжигают интерес к этой встрече, даже если они адресованы тем, кто не верит, что на там случилось что-то противозаконное. Кто именно давал такие советы президенту США, CNN не сообщает.

Речь идет о сообщении, написанном Трампом 5 августа. Он отреагировал на публикацию газеты The Washington Post, в которой сообщалось, что президент США обеспокоен ходом расследования о вмешательстве России в выборы в США, а также тем, что это расследование стало «ловушкой» для его сына Дональда только на том основании, что он его сын.

«Лживые СМИ сообщают совершенно сфабрикованную новость, что я якобы озабочен юридическими последствиями встречи моего прекрасного сына Дональда, которая у него была в Trump Tower. На этой встрече была получена информация об оппоненте — совершенно легально, как это всегда делается в политике, и она не пошла никуда дальше», — написал Трамп.

Встреча в Trump Tower, о которой пишет президент США, состоялась в июне 2016 года. Дональд Трамп-младший и зять президента Джаред Кушнер встретились с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Первоначально об этой встрече стало известно из публикации The New York Times, которая связала Весельницкую с российскими властями.

По данным издания, на этой встрече Трампу-младшему и Кушнеру была передана информация о Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа-старшего на выборах президента. В письме Трампу-младшему от бывшего репортера одного из британских таблоидов Роба Голдстоуна, предложившего организовать эту встречу, этот шаг был представлен как «часть усилий правительства России по оказанию помощи предвыборной кампании его отца».

Позже Весельницкая и Трамп-младший подтвердили, что встреча действительно состоялась, причем адвокат отрицала, что имеет какое-либо отношение в российским властям.

По словам Весельницкой, она рассказала Трампу-младшему о том, что компания Уильяма Браудера Ziff Brothers Investments уклонялась от выплаты налогов в России и направляла средства на нужды демократов во время предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году. Ее собеседника, по ее словам, данная информация не заинтересовала.

Дональд Трамп-младший назвал эту 20-минутную встречу пустой тратой времени. «Я бы даже не вспомнил [о них], если бы вы не напомнили и не стали копаться в этой чепухе», — заявил он. Он также сообщил, что даже не стал сообщать об этом разговоре отцу.

Проверкой информации о контактах сына Дональда Трампа с Натальей Весельницкой занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, который также ведет расследование о возможном вмешательстве России в выборы в США.