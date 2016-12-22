Брюссель призвал страны ЕС урезать выдачу «золотых паспортов» россиянам

«ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег», — заявила еврокомиссар Вера Юрова. Она призвала ограничить предоставление гражданства за инвестиции, особенно для граждан России, стран СНГ и Китая

Вера Юрова (Фото: Eric Vidal / Reuters)

Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить объемы выдачи гражданам России, республик бывшего СССР и Китая «золотых документов», пишет журнал Der Spiegel. Так называют паспорта и виды на жительство, которые выдаются в обмен на покупку недвижимости или инвестиции в экономику стран ЕС.

Как заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, уже осенью Брюссель опубликует новые руководящие документы по этой проблеме. По ее словам, ЕК «с большой настороженностью следит за развитием ситуации с так называемыми золотыми паспортами».

«Все большее число стран ЕС в последние годы предоставляет гражданство лицам из третьих стран, если они инвестировали большие суммы денег», — сказала Юрова, уточнив, что часто речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

При этом лица, получившие такие документы, могут свободно передвигаться по всей территории Евросоюза. «Мы не хотим троянских коней в ЕС. Некоторые государства-члены должны сделать больше, для того чтобы не предоставлять гражданство преступникам, которые ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», — призвала еврокомиссар.

«ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег», — резюмировала она.

В отчете Еврокомиссии особо отмечены Кипр, Греция и Мальта, а среди стран, выходцы из которых стремятся получить «золотые документы», — Россия, бывшие республики СССР и Китай.​

Ранее в июле представители миссии ЕС в Кишиневе предостерегли руководство Молдавии от привлечения инвестиций в обмен на гражданство. Подобные меры молдавского правительства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима с ЕС, поскольку Брюссель в предложении Кишинева видит риск натурализации иностранных граждан, прибывших в Молдавию с другими целями.



Правительство Молдавии в октябре 2017 года одобрило предоставление гражданства страны в обмен на инвестиции размером не менее €250 тыс. в одну из стратегических областей экономики, при этом €100 тыс. должны быть безвозвратным вложением. Вкладывать средства предлагается в недвижимость и ​ценные бумаги. Эта мера была предложена как часть стратегии по борьбе с экономическим кризисом в стране. Против предоставления гражданства за инвестиции выступил президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, это позволит скупить иностранцам земли молдаван «за бесценок».