В ЕС раскритиковали решение Молдавии давать гражданство за инвестиции

Властям Молдавии не стоит использовать либерализацию визового режима с Евросоюзом, чтобы привлекать инвестиции в обмен на гражданство страны, заявили в миссии ЕС в Кишиневе. Об этом сообщает телеканал TV-8.

Как заявили в представительстве ЕС, подобные меры молдавского правительства могут поставить под угрозу либерализацию визового режима. Брюссель в предложении Кишинева видит риск натурализации иностранных граждан, прибывших в Молдавию с другими целями.

Правительство Молдавии в октябре 2017 года одобрило предоставление гражданства страны в обмен на инвестиции размером не менее €250 тыс. в одну из стратегических областей экономики притом что €100 тыс. должны быть безвозвратным вложением. Вкладывать средства предлагается в недвижимость и ценные бумаги Эта мера была предложена как часть стратегии по борьбе с экономическим кризисом в стране. Против предоставления гражданства за инвестиции выступил президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, это позволит скупить иностранцам земли молдаван «за бесценок».

Безвизовый режим для граждан Молдавии при поездках в страны Шенгенского соглашения действует с 2014 года, за получение которого страна выступала с 2010 года.