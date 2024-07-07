Додик заявил, что Республика Сербская рассмотрит закон об иноагентах

Правительство Республики Сербской отозвало из парламента закон об иноагентах, его обсуждение началось там в сентябре. Он предполагал введение ограничений для НКО, которые получают средства из-за рубежа

Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Республика Сербская Боснии и Герцеговины снова рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил президент республики Милорад Додик «РИА Новости».

«Предложение закона об отдельной регистрации и открытости работы некоммерческих организаций было отозвано на доработку, но он будет снова возвращен на рассмотрение», — указал он.

В мае правительство Республики Сербской отозвало из парламента закон об иноагентах, его обсуждение началось там в сентябре. Додик объяснил, что из-за «упреков», которые касаются европейских норм, была достигнута договоренность, что «предложение будет отозвано для дополнительного согласования с законами, которые применяются в Европейском союзе».

Законопроект «Об особом порядке регистрации и прозрачности деятельности НКО» должны были принять в конце мая. Его стали разрабатывать после того, как в конце 2022 года его анонсировал Додик. Тогда он объявил, что все некоммерческие организации (НКО), получающие средства из-за рубежа, будут обозначаться как иноагенты и должны будут декларировать «все, чем занимаются».

Помимо занесения в специальный реестр, который накладывает ограничения на работу таких организаций, они могут также быть запрещены решением суда по представлению Минюста. Закон также предусматривает штрафы от €500 до €2,5 тыс.

В апреле Минюст Республики Сербской опубликовал утвержденный до этого правительством проект закона, направив его в парламент на принятие. При этом глава ведомства Милош Букейлович перед голосованием по законопроекту объявил об отзыве закона, не объяснив причины такого решения.

Глава Центра по правам человека в Баня-Луке Деян Лучка полагает, что закон был отозван «под давлением международных организаций, Евросоюза, а также правительств других европейских стран и США».

В середине мая грузинский парламент принял законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси шли протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, однако депутаты преодолели его. В результате 3 июня спикер парламента Шалва Папуашвили объявил, что подписал закон.

Согласно этому закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование превышает 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы».