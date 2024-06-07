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Политика ,  
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Додик назвал естественным объединение Республики Сербской и Сербии

Додик назвал естественным объединение Республики Сербской и Сербии в будущем
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик не исключил объединения с Сербией в будущем. Об этом он заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Да, скорее всего, естественно, абсолютно исторически оправданно было бы странам, в которых большинство населения представляет сербский народ, объединиться в единую структуру и содружество, но это задача будущих поколений и политических решений обеих стран», — сказал он.

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Президент Республики Сербской сравнил вхождение в состав Сербии в будущем с объединением Восточной и Западной Германии и назвал этот путь исторически оправданным.

3 июня 2024 года Додик сообщил, что хочет поехать на ПМЭФ, «чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций». Он также заявил, что Республика Сербская не позволит на уровне всей Боснии и Герцеговины ввести санкции против России.

Республика Сербская — часть государства Босния и Герцеговина. Вторая часть государства — Федерация Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. В Боснии и Герцеговине страну возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента: от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко.

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Теги
Милорад Додик Сербия Республика Сербская объединение
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