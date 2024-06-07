Додик назвал естественным объединение Республики Сербской и Сербии

Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик не исключил объединения с Сербией в будущем. Об этом он заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

«Да, скорее всего, естественно, абсолютно исторически оправданно было бы странам, в которых большинство населения представляет сербский народ, объединиться в единую структуру и содружество, но это задача будущих поколений и политических решений обеих стран», — сказал он.

Президент Республики Сербской сравнил вхождение в состав Сербии в будущем с объединением Восточной и Западной Германии и назвал этот путь исторически оправданным.

3 июня 2024 года Додик сообщил, что хочет поехать на ПМЭФ, «чтобы поддержать усилия России по сохранению своей экономики в условиях тяжелых и несправедливых санкций». Он также заявил, что Республика Сербская не позволит на уровне всей Боснии и Герцеговины ввести санкции против России.