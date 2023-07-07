Reuters узнал об «оперативных мерах» против ЧВК «Вагнер» в Сирии

Бойцам ЧВК «Вагнер» в Сирии во время попытки мятежа Евгения Пригожина отключили телефонную и интернет-связь; командиров вызвали на российскую базу Хмеймим и предложили контракт с Минобороны либо покинуть республику

Обстановка у «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 г. (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня власти Сирии и российское военное командование предприняли «ряд оперативных мер» в отношении бойцов, дислоцированных в этой стране, чтобы предотвратить эскалацию, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников.

По данным агентства, в ночь на пятницу, 23 июня, сирийская военная разведка отключила телефонную и интернет-связь в районах, где располагались вагнеровцы, чтобы они не смогли связаться друг с другом и сотрудниками ЧВК в России. В Сирию направили группу российских офицеров, пишет Reuters.

К утру субботы разведка Сирии и представители российского Минобороны «тесно координировали» свои действия, чтобы изолировать вагнеровцев. Нескольких командиров ЧВК, которые находились в провинции Хомс и других районах Сирии, вызвали на российскую военную базу Хмеймим, это произошло «в первые часы мятежа».

Вагнеровцам предложили заключить контракты, по которым они подчинялись бы непосредственно Минобороны России. Тех, кто отказался, вынудили покинуть Сирию, их вывезли самолетами Ил. По данным собеседников Reuters, всего на тот момент в стране находились от 250 до 450 бойцов ЧВК (руководство «Вагнера» вывело из Сирии многих сотрудников после начала военных действий на Украине). Сколько из них не согласились на новые условия, не известно, речь может идти о нескольких десятках.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Агентство пишет со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, что с 25 по 27 июня как минимум три самолета Ил совершали рейсы между сирийской Латакией и столицей Мали Бамако, где также действовали сотрудники ЧВК «Вагнер». Власти Мали не ответили на запрос агентства о том, был ли кто-то из бойцов ЧВК передислоцирован в эту страну из Сирии.

Сирийские власти официально не комментировали попытку мятежа ЧВК «Вагнер», однако, по словам источников Reuters, в армии и разведке страны были обеспокоены, что эти события могут «подорвать российское военное присутствие». «Роль ЧВК «Вагнер» в Сирии, в той степени, которую она играла раньше, закончилась», — считает эксперт базирующегося в Турции Центра стратегических исследований Omran Наввар Шабан. По его мнению, «учитывая события, их связь с Министерством обороны Сирии теперь разорвана».

Военная операция России в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Ее заявленной целью была помощь правительственным силам Сирии в борьбе с терроризмом. В 2017-м президент Владимир Путин отдал приказ о выводе войск. Российский контингент по-прежнему остается на базе в Хмеймиме и Тартусе. ЧВК «Вагнер» участвовал в боевых миссиях и обеспечении безопасности нефтяных объектов в Сирии, отмечает Reuters.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерям его бойцов и пообещал ответить. Военное ведомство обвинение отвергло. Пригожин объявил о «марше справедливости». Бойцы ЧВК заблокировали военные объекты в Ростове-на-Дону, а часть из них направилась в сторону Москвы, их техника прошла через Воронежскую и Липецкую области. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров сообщил о договоренности с Пригожиным о возврате бойцов в лагеря. Дело против Пригожина об организации вооруженного мятежа в России было прекращено, бойцам ЧВК предложили на выбор перебраться в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны.