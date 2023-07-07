Президент Болгарии отказался передавать вооружение Украине

Румен Радев обосновал отказ передавать Киеву оружие желанием не ослабевать обороноспособность болгарской армии. Владимир Зеленский заявил, что уважает такое решение

Переговоры представителей Украины и Болгарии с участием Румена Радева и Владимира Зеленского в Софии. (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters)

Президент Болгарии Румен Радев отказался предоставлять Украине оружие и боеприпасы. Глава республики заявил об этом в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает газета «24 часа».

Зеленский спросил Радева: «Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нем, как главнокомандующем, «лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала». Он добавил, что «у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к его разрешению».

Болгарский президент при этом подчеркнул солидарность с народом Украины. «Уже в первый день я осудил агрессию против вашей страны. В первые месяцы Болгария протянула руку помощи тысячам граждан Украины, и многие из них продолжают находиться под защитой болгарского государства», — напомнил он.

Зеленский в ходе переговоров поблагодарил своего болгарского коллегу за подписание деклараций в сфере энергетики. Позже на совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым украинский президент заявил, что Радев считает поставки вооружения эскалацией.

«Он [президент Болгарии] считает — нет, это эскалация давать Украине помощь. А я считаю, что это защита. Это совершенно разная философия. Он не может допустить, чтобы было уменьшение оружия в его армии, в этом причина не поддержки нас. А я сказал ему откровенно, что вашего оружия, если мы ляжем, а Россия пойдет дальше, не хватит», — сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что не будет критиковать болгарского коллегу за такое решение, поскольку уважает Болгарию и ее выбор.

Украинский президент приехал в Болгарию по приглашению правительства республики. В Софии стороны подписали Декларацию о евроатлантической интеграции Украины: Болгария, согласно документу, обязалась оказывать Киеву политическую поддержку в вопросе вступления в НАТО.