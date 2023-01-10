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Талибы опровергли данные о планах закрыть салоны красоты в Афганистане

Представитель талибов Шахин опроверг данные о планах закрыть салоны красоты в Афганистане
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Сообщения о том, что руководство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) приняло решение закрыть салоны красоты для женщин в стране, не соответствуют действительности. Об этом сообщил глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин.

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение», — сказал он (цитата по ТАСС).

О том, что власти «Талибана» распорядилось закрыть салоны красоты для женщин, сообщил со ссылкой на источники телеканал Al Arabiya.

По словам собеседников телеканала, временное правительство Афганистана установило десятидневный срок, после которого салоны красоты для женщин должны быть закрыты, а также решило запретить женщинам работать в торговых центрах.

В декабре талибы запретили всем местным и иностранным неправительственным организациям допускать на работу женщин. Запрет объяснялся тем, что некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода.

Теги
Афганистан Талибан салоны красоты
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