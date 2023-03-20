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Лондон извинился за требование от афганских беженцев печатей «Талибана»

Минобороны Британии извинилось за требование от афганских беженцев печатей «Талибана»
Афганские граждане сотрудничали с британскими силами до того, как талибы захватили власть, после чего им пришлось уехать или скрываться. Британия просила беженцев заверить документы у талибов, теперь Минобороны признало ошибку
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images
Фото: Nava Jamshidi / Getty Images

Минобороны Великобритании извинилось за требование к афганским гражданам, сотрудничавших с британскими военным и бежавшими после прихода к власти «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) предоставить документы, заверенные у талибских чиновников, пишет Independent.

Речь идет о кандидатах на участие в программе «Политика переселения и помощи афганцам» (ARAP). Лондон попросил беженцев из Афганистана предоставить свидетельства о рождении и браке на английском языке со штампами правительственных ведомств Афганистана, сообщал Independent ранее.

«Если вы получили одно из этих сообщений, оно было неверным, и мы приносим извинения за любое недопонимание или беспокойство, вызванное этим сообщением», — говорится в сообщении ARAP.

По оценке британского Минобороны, порядка 4,6 тыс. человек имеют право на получение убежища в королевстве в рамках ARAP. Источники Independent среди чиновников отметили, что в последние месяцы требования ведомства к документам от беженцев стали строже.

В благотворительной организации Sulha Alliance пояснили, что британские чиновники часто не понимают, какие документы доступны для получения жителям Афганистана. Соучредитель организации Сара де Йонг указала, что афганские свидетельства о браке не всегда доступны на английском языке, а талибы практически перестали выдавать паспорта детям, из-за чего потенциальные беженцы не покидают Афганистан, так как у них нет документов на своих детей. Подделки продаются на черном рынке за $3 тыс., а в одном из случаев Лондон попросил беженца предоставить свидетельство об усыновлении, этого документа не существует в системе Афганистана.

«Просить наших афганских союзников о том, чтобы их документы были одобрены министерством иностранных дел талибов, — это все равно, что просить их подписать себе смертный приговор», — говорил член парламента от лейбористской партии Дэн Джарвис.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Афганистан Великобритания Талибан беженцы
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