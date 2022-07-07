Bloomberg узнал о блокировке ЕК кредита Украине на €1,5 млрд

Европейский инвестиционный банк предложил Украине кредит, однако Еврокомиссия хочет, чтобы его обеспечение составляло 70% на случай, если страна не сможет вернуть средства

Бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует предоставление Украине кредита на €1,5 млрд из-за опасений по поводу финансовой надежности страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Украина настаивает на выделении ей финансовой помощи, чтобы удержать экономику на плаву на фоне российской военной спецоперации. Европейский инвестиционный банк предложил Киеву кредит.

Еврокомиссия дает гарантии под кредиты банка для операций за пределами Евросоюза, причем обеспечение обычно составляет 9% от общего объема финансирования. Однако в случае с Украиной ЕК хочет, чтобы обеспечение составляло 70%, рассказали источники. Такое требование комиссия выдвинула на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта на Украине. Также ЕК ищет альтернативные решения, чтобы разделить часть дополнительных рисков, связанных с этими кредитами, добавил он.

В конце июня после саммита ЕС премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Евросовет одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. Эти средства планируется выделить в 2022 году.

Однако, по данным Bloomberg, этот пакет помощи блокирует Германия.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июля рассказал, что ранее Киев тратил на армию $5,28 млрд в год, а сейчас финансирование ВСУ выросло до $4,4 млрд в месяц. Он уточнил, что весь бюджет Украины в месяц равен $8,46 млрд, не хватает $4–5 млрд.

Шмыгаль подчеркнул, что США, Евросоюз, МВФ, Всемирный банк и Международный банк активизировали свою помощь Украине.

На следующий день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выработает платформу для координации действий по восстановлению Украины.

По ее словам, с начала военных действий на Украине Евросоюз привлек около €6,2 млрд ($6,48 млрд) в качестве финансовой помощи. «Мы займемся в основном среднесрочной и долгосрочной реконструкцией», — заверила она.

Ранее РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики подсчитал, что с конца февраля объем международной помощи Киеву превысил $75 млрд.

Крупнейшим донором военной и гуманитарной помощи стали США ($25 млрд), финансовой — институты Европейского союза ($11,6 млрд). Объем гуманитарной помощи Украине можно сопоставить с планом ООН по борьбе с COVID-19, а военной — с оборонным бюджетом Австралии.