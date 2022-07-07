Путин поддержал идею приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР к российским

Владимир Путин поддержал законопроект «Справедливой России» об уравнении в статусе военных ДНР и ЛНР с российскими военнослужащими. Они смогут получать военные пенсии и соответствующие выплаты

Президент Владимир Путин поддержал идею лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова приравнять военнослужащих ЛНР и ДНР в статусе к российским коллегам. Об этом глава государства заявил на встрече с лидерами парламентских фракций.

«Что касается приравнивания военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать», — ответил Путин на предложение Миронова.

Ранее соответствующий закон был внесен в Государственную Думу фракцией «Справедливая Россия — За правду», рассказал Миронов. Речь идет о приравнивании по социальной защите и по социальному обеспечению. Также в партии предложили приравнять военнослужащих ДНР и ЛНР к ветеранам военных действий.

Путин также заявил, что в правах с донбасскими коллегами можно уравнять и пограничников. Он рассказал, что с таким предложением выступила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

После начала специальной военной операции на Украине российские власти неоднократно принимали различные льготы и вводили выплаты военнослужащим и их семьям. В частности, на 10% была проиндексирована военная пенсия. Участников спецоперации прировняли к ветеранам боевых действий. В случае ранения им полагается единовременная выплата 3 млн руб., а в случае гибели военного его семье выплатят 5 млн руб.

Ранее Путин говорил, что одна из целей спецоперации на Украине — защита ЛНР и ДНР. Россия признала независимость ЛНР и ДНР именно в административных границах областей. Однако до начала боевых действий республики контролировали территорию областей не полностью.

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После начала специальной военной операции в СМИ регулярно стала появляться информация о возможном референдуме, после которого ЛНР и ДНР войдут в состав России. Об этом в частности говорили источники РБК в Кремле. При этом в администрации президента заявили, что точная дата референдумов пока неизвестна.