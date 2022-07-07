МИД Украины вызвал посла Турции из-за судна с зерном

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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции в Киеве в связи с ситуацией вокруг судна под флагом России «Жибек Жолы», задержания которого требовал Киев по подозрению в перевозке украинского зерна. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

В начале июля МИД Украины заявил, что турецкие власти задержали судно по запросу украинской стороны. В Генпрокуратуре Украины считают, что сухогруз незаконно экспортировал украинское зерно. По данным источника Reuters, в Бердянске (город находится в Запорожской области и контролируется российскими силами) на него погрузили 4,5 тыс. т зерна. Украинская прокуратура говорила о 7 тыс. т.

Однако 6 июля российский МИД заявил, что власти Турции не задерживали судно. «Жибек Жолы» проходит стандартную процедуру проверки. Российская сторона опровергает заявления Киева о том, что судно перевозило украинское зерно. 7 июля экипаж сухогруза сообщил, что планирует покинуть турецкий порт Карасу, после чего зерно отгрузят на накопительное судно.

«Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем. В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве», — говорится в сегодняшнем заявлении украинского МИДа.

«Жибек Жолы» ходит под российским флагом, а принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Она заявляла, что с октября прошлого года у нее есть договор с российской компанией «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября.