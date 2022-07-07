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Sun сообщил о звонке Бориса Джонсона королеве

Позже Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Andrew Parsons / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил королеве Елизавете II о своем намерении подать в отставку, пишет таблоид The Sun.

О возможной отставке британского премьера сообщал журналист Sky Сэм Коутс со ссылкой на источник. По его словам, на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона, но пока неизвестно, выступит ли он с ним.

В то же время некоторые чиновники настаивают на сохранении поста Джонсоном, они советуют ему сконцентрироваться на экономических вопросах и раньше запланированного времени объявить о снижении налогов, пишет журналист.

Би-би-си уточняет, что 7 июля Джонсон объявит об отставке с поста главы Консервативной партии, но при этом останется на должности премьер-министра до осени. Летом пройдут выборы, а новый премьер вступит в должность к конференции партии, которая пройдет в октябре. Кроме того, телеканал передавал, что премьер уже выбрал всех новых членов правительства вместо подавших в отставку.

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Позже Джонсон сообщил, что уходит в отставку с поста главы Консервативной партии и главы британского правительства. По его словам, Консервативная партия пожелала, чтобы у нее был новый лидер. «Я продолжу исполнять обязанности, пока не будет нового лидера», — добавил он.

Отставка Джонсона произошла вслед за увольнением более 40 политиков из британского правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Стало известно, что Пинчер в пьяном виде приставал к двум мужчинам в элитном лондонском клубе для консерваторов, а Джонсон, зная, что тот был фигурантом парламентского расследования о домогательствах, все равно назначал его на высокие посты.

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В Кремле, комментируя отставку Джонсона, заявляли, что правительственный кризис в Великобритании не может быть первостепенной темой для российских властей. «Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Татьяна Стекольникова
Борис Джонсон Елизавета II Великобритания отставка
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