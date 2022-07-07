Суд дал 12 рыбакам из КНДР до 13 лет за нападение на пограничников

Фото: пресс-служба Приморского краевого суда

Приморский краевой суд Владивостока приговорил 12 северокорейских рыбаков к лишению свободы на срок от четырех до 13 лет за нападение на российских пограничников в Японском море в 2019 году, передает «РИА Новости» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Согласно данным из карточки дела, заседание началось в 10:00 по местному времени (3:00 мск). Дело слушал судья Юрий Андриянов. Рыбаков обвиняли по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 2 ст. 318 УК («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти»), по которым грозит до 20 и до десяти лет лишения свободы соответственно.

Максимальное наказание в виде 13 лет лишения свободы получил один рыбак, еще одного осудили на восемь. Обоих поместят в колонию строгого режима. Оставшимся десяти рыбакам дали от четырех лет до четырех лет и двух месяцев лишения свободы. Их наказания суд счел отбытыми и освободил осужденных в зале суда.

Всего рыбаков было 14, двоих из них оправдали. Один из адвокатов северокорейцев Дмитрий Попов рассказал журналистам, что защита будет обжаловать приговоры на восемь и 13 лет. Адвокаты добавили, что освобожденные из-под стражи 12 рыбаков в ближайшее время вернутся на родину.

Инцидент, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело, произошел 17 сентября 2019 года в исключительной экономической зоне России в Японском море. Тогда сотрудники пограничной службы обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые незаконно ловили рыбу в этом районе.

Когда пограничники попытались задержать одну из шхун, ее экипаж напал на пограничников. Четыре сотрудника службы были ранены, один — из огнестрельного оружия.

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Позднее следователи установили, что на пограничников при задержании судна напали 17 рыбаков, вооруженных подручными предметами. Трое подсудимых нанесли им травмы средней тяжести, избив их палками.

Приговор первому рыбаку по этому делу вынесли в июле 2020 года, он получил четыре года колонии. Затем суд приговорил еще двоих рыбаков к четырем и семи годам соответственно.