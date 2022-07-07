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В МИД ДНР сообщили о работе своих представительских центров в Европе

Центры помогают донести до европейцев «истинную картину событий», заявили в МИД республики. Такие учреждения открыты в шести европейских странах, ни одна из них ДНР не признает

Представительские центры Донецкой Народной Республики (ДНР) в европейских странах продолжают работать и проводят мероприятия в поддержку Донбасса, несмотря на давление со стороны местных властей. Об этом в интервью ТАСС сообщила министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

Деятельность этих центров позволяет донести до европейцев «истинную картину событий» в республике, а не «искаженный образ, который транслируется из прозападных мейнстрим-каналов», уверена Никонорова. «Центры способствуют налаживанию культурного, образовательного, экономического взаимодействия между Донбассом и Европой, оказывают консультационную помощь нашим соотечественникам, которые сейчас находятся в Европе», — отметила она.

«Представительства» ДНР работают в Бельгии, Греции, Чехии, Финляндии, Италии и Франции, указывает агентство. Ни одна из этих стран не признает ДНР. Во Франции в 2017 году назвали «представительство ДНР» нелегальным.

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Фото:syria.mfa.gov.ua

Россия признала независимость ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 21 февраля. До этого прошло заседание Совбеза России, на котором президент Владимир Путин напомнил о событиях 2014 года и указал, что после объявления об их создании Киев провел против республик «две карательные операции». Путин подписал с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 23 февраля в Кремле сообщили о просьбе Пасечника и Пушилина помочь им в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины, а на следующий день Россия начала на украинской территории спецоперацию по «демилитаризации и денацификации».

Независимость республик Донбасса также признали Сирия и частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФе заявил, что страна не планирует признавать независимость ДНР и ЛНР, которые он назвал «квазигосударственными территориями». Токаев пояснил, что если во всем мире реализовать права наций на самоопределение, то на карте появится 500–600 государств вместо существующих 193.

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