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Правительство одобрило запрет послам иметь второе гражданство или ВНЖ

Введение запрета в правительстве обосновали изменениями в Конституции
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Комиссия правительства поддержала внесенный в Госдуму законопроект, согласно которому послам и постоянным представителям России в международных организациях запрещается иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. С проектом отзыва ознакомились «РИА Новости» и ТАСС.

«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации <...>, в соответствии с которым устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определенных должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (п. «е» ст. 1 закона). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — цитирует ТАСС текст проекта отзыва.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 28 февраля сенаторами Андреем Клишасом и Константином Косачевым. Согласно документу, послом или постпредом может быть назначен гражданин России, не имеющий второго гражданства, вида на жительство или иного документа, которым подтверждается право на постоянное проживание на территории другого государства.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию, согласно которым отдельные категории должностных лиц не должны иметь иностранное гражданство или какие-либо документы, подтверждающие право на постоянное проживание в иной стране.

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Фото: Daniel Karmann / Global Look Press

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля 2020 года. В них установлены ограничения для лиц, имеющих второе гражданство или вид на жительство в другой стране: такие лица не могут занимать высшие государственные должности (президент, премьер, сенатор, депутат Госдумы, глава субъекта Федерации), их также нельзя назначать судьями и прокурорами.

Кроме того, поправки отнесли в ведение Российской Федерации вопросы федеральной государственной службы, в том числе установление ограничений «для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство <...>, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации».

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Президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию в своем обращении к Федеральному собранию 15 января. В частности — ввести запрет на второе гражданство и вид на жительство для губернаторов, членов Совфеда и Госдумы, премьер-министра, его заместителей, министров, судей и руководителей федеральных органов. Позже в Госдуме предложили распространить запрет на гражданство другой страны, а также на прокуроров.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: гражданство, законопроект, правительство
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