Трамп рассказал о разгаданной хитрости демократов в деле о «рашагейте»

Демократы поместили в переданный в Белый дом отчет много секретной информации, зная, что в таком виде его невозможно опубликовать, заявил Дональд Трамп. По его словам, они сделали это специально, чтобы потом забросать обвинениями

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трампа объяснил мотивы, по которым он отказался дать разрешения на публикацию отчета Демократической партии об основаниях для расследования вмешательства России в американские выборы. При этом он заявил, что демократы специально поместили в документ много секретной информации, зная, что в таком виде его нельзя публиковать.

«Демократы представили очень политическую и длинную ответную записку и знали, что содержащиеся в ней сведения об источниках и методах (и о многом другом) должны быть засекречены, и тогда они будут винить Белый дом в недостаточной прозрачности», — написал Трамп в своем Twitter.

«Сказал им переделать ее и отправить в надлежащем виде », — добавил президент.

Демократы сочинили отчет с целью опровергнуть записку республиканцев, которую Трамп разрешил публиковать. Записка была составлена по результатам закрытых слушаний в комитете по разведке. В ней говорилось, что ФБР и другие спецслужбы возбудили дело и начали слежку против членов команды Трампа, не имея надежных свидетельств их связей с Россией. В основу действий ФБР легло скандальное досье, составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом. В нем была описана и ставшая знаменитой сцена о якобы приглашенных Трампом проститутках в комнату отеля в России и их развлечениях на кровати, в которой когда-то спали Барак и Мишель Обама.

Республиканцы указали, что досье Стила было изготовлено по заказу и за деньги штаба Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии, а сам Стил был политически мотивирован и не раз высказывался против Трампа. В записке говорилось, что если бы сотрудники ФБР рассказали судье историю досье, что оно было оплачено политическими противниками Трампа, судья не дал бы разрешения на расследование и прослушку его штаба во время кампании. Фактически республиканцы заявили, что ФБР и другие спецслужбы были использованы демократами в политических целях во время выборной кампании.

Перед решением рассекретить отчет республиканцев, которое Трамп принял 2 февраля, демократы развернули кампанию, в ходе которой заявляли, что публикация документа нанесет ущерб национальной безопасности США. Однако после публикации вектор поменялся и ведущие СМИ стали утверждать, что в записке фактически ничего нет, а состоит она всего из шести страниц.

В ответ на отказ Белого дома рассекретить докладную с опровержениями лидер демократов в с​енате Чак Шумер обвинил Трампа в двойных стандартах, передает Bloomberg. «Двойные стандарты президента, когда дело доходит до прозрачности, ужасают», — заявил он.

В то же время представители Минюста США заявляли ранее, что поданная демократами записка содержит большие объемы «чувствительной» и секретной информации, публикация которой недопустима из-за возможного ущерба национальной безопасности США.

​