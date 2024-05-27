Politico узнало о требованиях к генсеку НАТО по плану «защиты от Трампа»
Страны НАТО ожидают от генсека альянса Йенса Столтенберга более детального изложения своего предложения по предоставлению Украине помощи на €100 млрд на пять лет, пишет Politico со ссылкой на источники.
Эта инициатива стала частью более масштабного плана по созданию надежного механизма по поддержанию бесперебойной помощи Украине со стороны Запада в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Ее планируется рассмотреть в июле на саммите НАТО, но внесения большей ясности собеседники издания ожидают уже на этой неделе во время пражских встреч министров иностранных дел.
В частных беседах некоторые из ближайших партнеров Украины в Восточной Европе стали более сдержанно оценивать эту идею. Они задаются вопросами об источниках и способе получения столь значительной суммы денег. «План немного запутанный», — оценил один из восточноевропейских чиновников.
Другой собеседник Politico признался, что не удивится, если сумму в €100 млрд пересмотрят. Еще два источника рассказали, что сумму и способ ее распределения продолжают обсуждать. Пятый собеседник предупредил: на пражских встречах детали действительно обсудят, но никаких официальных решений принято не будет в силу «неформального» характера мероприятия.
О сомнениях в странах альянса писала и The New York Times. Чиновники в нескольких государствах в беседе с журналистами задались вопросом, как НАТО сможет собрать €100 млрд, если у альянса нет достаточных рычагов давления на союзников. Дипломатический собеседник Reuters назвал сумму в €100 млрд «очень оптимистичной», которая в некоторой степени защитит от Трампа, но полностью спасти от его влияния не сможет.
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