Politico узнало о требованиях к генсеку НАТО по плану «защиты от Трампа»

Столтенберг призвал страны НАТО до возможного избрания Трампа договориться выделить Украине за пять лет €100 млрд, чтобы Киев не пострадал от изменения политики США. Пока члены альянса не видят должной конкретики, узнал Politico

Йенс Столтенберг (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Страны НАТО ожидают от генсека альянса Йенса Столтенберга более детального изложения своего предложения по предоставлению Украине помощи на €100 млрд на пять лет, пишет Politico со ссылкой на источники.

Эта инициатива стала частью более масштабного плана по созданию надежного механизма по поддержанию бесперебойной помощи Украине со стороны Запада в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Ее планируется рассмотреть в июле на саммите НАТО, но внесения большей ясности собеседники издания ожидают уже на этой неделе во время пражских встреч министров иностранных дел.

В частных беседах некоторые из ближайших партнеров Украины в Восточной Европе стали более сдержанно оценивать эту идею. Они задаются вопросами об источниках и способе получения столь значительной суммы денег. «План немного запутанный», — оценил один из восточноевропейских чиновников.

Другой собеседник Politico признался, что не удивится, если сумму в €100 млрд пересмотрят. Еще два источника рассказали, что сумму и способ ее распределения продолжают обсуждать. Пятый собеседник предупредил: на пражских встречах детали действительно обсудят, но никаких официальных решений принято не будет в силу «неформального» характера мероприятия.

О сомнениях в странах альянса писала и The New York Times. Чиновники в нескольких государствах в беседе с журналистами задались вопросом, как НАТО сможет собрать €100 млрд, если у альянса нет достаточных рычагов давления на союзников. Дипломатический собеседник Reuters назвал сумму в €100 млрд «очень оптимистичной», которая в некоторой степени защитит от Трампа, но полностью спасти от его влияния не сможет.

Российские власти требуют перестать оказывать Украине военную помощь и видят в этих действиях признаки прямой конфронтации.