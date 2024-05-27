 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Politico узнало о требованиях к генсеку НАТО по плану «защиты от Трампа»

Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг призвал страны НАТО до возможного избрания Трампа договориться выделить Украине за пять лет €100 млрд, чтобы Киев не пострадал от изменения политики США. Пока члены альянса не видят должной конкретики, узнал Politico
Йенс&nbsp;Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Страны НАТО ожидают от генсека альянса Йенса Столтенберга более детального изложения своего предложения по предоставлению Украине помощи на €100 млрд на пять лет, пишет Politico со ссылкой на источники.

Эта инициатива стала частью более масштабного плана по созданию надежного механизма по поддержанию бесперебойной помощи Украине со стороны Запада в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Ее планируется рассмотреть в июле на саммите НАТО, но внесения большей ясности собеседники издания ожидают уже на этой неделе во время пражских встреч министров иностранных дел.

В частных беседах некоторые из ближайших партнеров Украины в Восточной Европе стали более сдержанно оценивать эту идею. Они задаются вопросами об источниках и способе получения столь значительной суммы денег. «План немного запутанный», — оценил один из восточноевропейских чиновников.

Bloomberg узнал о желании ЕС провести встречу с Россией по Украине
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Другой собеседник Politico признался, что не удивится, если сумму в €100 млрд пересмотрят. Еще два источника рассказали, что сумму и способ ее распределения продолжают обсуждать. Пятый собеседник предупредил: на пражских встречах детали действительно обсудят, но никаких официальных решений принято не будет в силу «неформального» характера мероприятия.

О сомнениях в странах альянса писала и The New York Times. Чиновники в нескольких государствах в беседе с журналистами задались вопросом, как НАТО сможет собрать €100 млрд, если у альянса нет достаточных рычагов давления на союзников. Дипломатический собеседник Reuters назвал сумму в €100 млрд «очень оптимистичной», которая в некоторой степени защитит от Трампа, но полностью спасти от его влияния не сможет.

Российские власти требуют перестать оказывать Украине военную помощь и видят в этих действиях признаки прямой конфронтации.

Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону. Видео

Названы победители Каннского кинофестиваля.

Ники Минаж задержали в голландском аэропорту. Видео

Чем Лукашенко угостил Путина. Подробности

«Получили урок». Мантуров – об уходе Boeing и Airbus

Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине

Как выбрать вино. Простые советы эксперта

На дивидендном рынке интрига — сколько заплатит одна компания?

Подборка лучших сыров под белое вино

5 вещей, которые нельзя делать, когда пользуетесь Wi-Fi в публичном месте

Как обменять акции Yandex N.V. Инструкция для тех, кто покупал в России

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

Самые популярные книги о вине у россиян. Подборка
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йенс Столтенберг Украина НАТО
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
На Украине бизнесу облегчили доступ к производству боеприпасов
Политика
В Китае ответили на приглашение Зеленского на саммит в Швейцарии
Политика
Генсек НАТО пообещал «ответ в других сферах» на крупные кибератаки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Bloomberg узнал, как Германия и Франция могут усилить ПВО Европы Политика, 13:54
Эволюция франчайзинга: как инновации изменят индустрию РБК Франшизы, 13:53
Жителей Екатеринбурга призвали не облизывать куриные яйца ради ₽1 млн Общество, 13:53
«Цифра брокер» добавил новые бумаги с казахстанской биржи AIX Инвестиции, 13:45
Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России Политика, 13:44
В Чехии заявили о «культуре ненависти» в Европе как перед Второй мировой Политика, 13:44
Снижение расходов, улучшение качества: все - о DevOps-инструментах для ПО РБК и Сфера, 13:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Подмосковье мужчина переехал машиной бросившую его сожительницу Общество, 13:36
Генсек НАТО заявил, что ЕС «даже близко» не выполнил обещание Украине Политика, 13:36
Искусство дыхания: 9 техник, которые улучшат ваше самочувствие Pro, 13:27
Комитет парламента Грузии одобрил преодоление вето на закон об иноагентах Политика, 13:21
Bild узнал об обсуждении в НАТО защиты неба над Западной Украиной Политика, 13:17
В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке Политика, 13:14
Какие инструменты появились в новых условиях цифровизации Events, 13:12