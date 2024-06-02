FT: у Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

У Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

НАТО может взять на себя координацию долгосрочной помощи Украине вместо США на случай победы Трампа, но в Киеве предложению не рады. Вашингтон назвал инициативу «стальным мостом» к вступлению в альянс, Будапешт — безумной миссией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Власти Украины «были не в восторге» от обсуждаемой в НАТО идеи согласовать выделение $100 млрд Киеву, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатический источник в альянсе.

Эти деньги не будут «новыми», фактически сумма дублирует уже имеющуюся помощь от членов альянса, не представляя собой фактически отдельные денежные средства, пояснил собеседник издания. По его словам, до Киева пытаются донести, что таким образом получится повысить эффективность координации и поставок.

«Намерение хорошее... Но НАТО мало что добавит», — признал он.

Сторонники инициативы называют план способом гарантировать, что все страны вносят справедливый вклад в помощь Украине, исходя из размеров их ВВП и иных показателей. Кроме того, на их взгляд, это решение поможет упорядочить структуру помощи Украине от координационной группы, собирающейся на авиабазе Рамштайн, вместо того, чтобы полагаться на США в управлении процессом.

Politico поясняло, что договориться о выделении $100 млрд предложил генсек альянса Йенс Столтенберг из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, что поставит под угрозу новые поставки оружия Украине.

Более того, согласование поддержки «по сути послужит мостом к членству [в НАТО], этот мост будет хорошо освещен и сделан из стали», оценила инициативу посол США в альянсе Джулианна Смит.

Дипломатический собеседник Reuters называл сумму €100 млрд «очень оптимистичной», которая в некоторой степени защитит поддержку Украины от угрозы, которую представляет политика Трампа, но не сможет полностью спасти ее от влияния возможной победы республиканца. Источники New York Times также выражали сомнения в этом плане: на их взгляд, альянс не имеет достаточных рычагов, чтобы надавить на страны-члены. Так, власти Венгрии уже предупредили, что не поддержат «безумную миссию» НАТО, «несмотря на все давление».

Российские власти требуют перестать оказывать Украине военную помощь и видят в этих действиях признаки прямой вовлеченности Запада в конфликт.