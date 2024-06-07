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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин после вопроса об идеологии напомнил о развале Советского Союза

Путин выступил против госидеологии в России, напомнив о развале СССР
Сюжет
ПМЭФ-2024
В последние годы в России неоднократно звучали призывы вернуть госидеологию, в том числе со стороны Бастрыкина и Чуйченко. Путин отметил, что госидеология запрещена Конституцией и напомнил о неудачном опыте СССР
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Отрошко / Фонд Росконгресс)

Введение в России государственной идеологии противоречит Конституции, заявил президент Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ-2024.

Так, модератор Сергей Караганов спросил у главы государства, почему российские власти «боятся ввести жесткую государственную идеологию для всех тех, кто хочет и готов служить государству и обществу». Путин в ответ заявил, что «мы ничего не боимся», однако напомнил о положении Конституции, где сказано, что господствующей идеологии в России быть не может.

«У нас была господствующая идеология — вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала», — добавил президент.

Согласно ст. 13 Основного закона, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

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В последние годы в России неоднократно звучали призывы вернуть госидеологию, как от ученых, так и от высших государственных чиновников. С предложением прописать в Конституции государственную идеологию, в частности, в ноябре выступил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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