Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию

Меритократия подразумевает принцип управления, где руководят самые способные люди вне зависимости от их статуса. Ректор РАНХиГС призвал внедрять этот принцип в России, указав на «ограничения» в западной демократии

Алексей Комиссаров (Фото: Вова Жабриков / ТАСС)

В России необходимо внедрять меритократию, которая имеет ряд преимуществ перед демократией, хотя в целом ей и не противоречит. Об этом по итогам суперфинала пятого сезона конкурса «Лидеры России» заявил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает «Коммерсантъ».

Меритократия — принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

«Меритократия переводится как «власть достойных», и это принцип, по которому люди продвигаются на позиции по показателям талантов, компетенций, знаний, а не, например, по рождению или каким-то другим показателям. Мне кажется, это очень важный принцип», — заявил Комиссаров, отметив, что по этому принципу работают и «школа губернаторов», и «школа мэров».

Вместе с этим он добавил, что у меритократии есть и критики, которые говорят, что таланты людей как минимум трудно оценивать. На вопрос о том, согласуется ли меритократия с демократией, ректор РАНХиГС отметил, что у демократии тоже есть свои плюсы, но и ограничения. «Мы видим это по некоторым западным странам, когда к власти приходят популисты и не самые достойные люди. <...> Главный принцип, который должен существовать, — это открытость и приверженность демократическим процедурам, но при этом оценка и возможность продвижения по профессиональным качествам», — пояснил он.

Хотя сама концепция меритократии существовала веками, например, в рамках конфуцианской философии, сам термин «меритократия», то есть «заслуженная власть» от латинского «заслужить» и древнегреческого «власть», был впервые употреблен немецко-американским философом Ханной Арендт в ее эссе «Кризис образования», написанном в 1954 году. Несколько лет спустя термин был использован британским социологом Майклом Янгом в его сатирическом труде «Возвышение меритократии», в котором описывается футуристическое общество, где общественная позиция определяется коэффициентом интеллекта (IQ).

В политике одним из наиболее известных сторонников данного принципа был премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю (1959 — 1990), который с помощью меритократии и мультикультурализма построил успешную и богатую азиатскую экономику. Еще при жизни Ли Куан Ю называли архитектором «сингапурского экономического чуда».