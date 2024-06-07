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ПМЭФ-2024 ,  
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Путин назвал суть современного неоколониализма

Сюжет
ПМЭФ-2024
США выкачивают ресурсы из прочих стран мира, печатая необеспеченные деньги, как это происходило в пандемию. Это и есть неоколониализм, считает президент
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Семенов / Фонд Росконгресс)

Соединенные Штаты благодаря своей монополии на доллар могут сколько угодно печатать ничем не обеспеченные деньги и «выкачивать» ресурсы из других стран. Это и представляет собой неоколониализм, заявил на ПМЭФ-2024 российский президент Владимир Путин, трансляцию ведет РБК.

Так, в своем выступлении Путин отметил, что военные расходы России должны реально соответствовать уровню развития страны, поскольку «мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают Соединенные Штаты». «У них уровень дефицита торгового баланса текущего счета $1 трлн в год. Это и есть неоколониализм в его современном издании. Используя монопольное положение доллара, США потребляют на $1 трлн больше, чем производят. Выкачивают ресурсы из других стран», — подчеркнул президент.

В пример он привел период пандемии COVID-19, когда США напечатали около $5 трлн, после чего «раздали внутри страны эти бумажки» и начали скупать на мировом рынке продовольственные товары. «Смели все, как пылесос. И впервые стали не импортерами, а нетто-покупателями продовольственной продукции. И сразу продовольственная инфляция во всем мире подскочила. Но мы так вести себя не можем. У нас нет такой монополии на валюту, как у США. И мы не вели себя никогда как колониалисты или неоколониалисты», — добавил Путин.

В то же время, указал президент, фундаментальные основания экономики США сейчас «потрескивают», а среди главных проблем — госдолг и инфляция. «В [сегодняшних] реалиях никакого другого залога, кроме доверия к американской экономике, в сегодняшней мировой финансовой системе не существует. И, конечно, Соединенные Штаты эксплуатируют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке. На этой эксплуатации они серьезно зарабатывают. По данным, которые есть в открытом доступе, США, ну условно, задолжали мировой экономике $54,3 трлн», — заключил он.

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Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Государственной думы РФ

Путин и другие представители российских властей неоднократно обвиняли западные страны в неоколониализме. «Борьба с неоколониализмом во все времена объединяла наиболее прогрессивные силы стран и континентов. Сама колониальная система рухнула. Но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия», — говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Президент еще прошлым летом отмечал, что объемы взаимной торговли России со странами, которые «не поддаются часто хамскому внешнему давлению», а руководствуются собственными национальными интересами, выросли в разы и продолжают расти дальше. «И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование», - подчеркивал глава государства. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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