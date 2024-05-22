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СБУ предъявила подозрение получившему паспорт России основателю «Грибов»

СБУ предъявила подозрение получившему паспорт России основателю «Грибов» Бардашу
Продюсера, получившего российское гражданство, заподозрили в публичных призывах к свержению конституционного строя Украины и «пропаганде войны». Юрий Бардаш заявил, что «внимание» со стороны Киева мотивирует его больше работать
Юрий Бардаш
Юрий Бардаш (Фото: yourabardash / Telegram)

СБУ объявила подозрение основателю группы «Грибы» и Quest Pistols продюсеру Юрию Бардашу по четырем статьям УК Украины.

В Киеве подозревают его по статьям об оправдании действий России против Украины, «пропаганде войны», публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.

Украинская спецслужба отметила, что «собрала доказательную базу» против продюсера.

«Такое «внимание» меня только мотивирует работать больше. Значит, верным курсом иду, раз даже на Украине продолжают за каждым моим шагом следить. Я продолжу свое путешествие по России и новым регионам в поисках талантов. Скоро запустим проект «Звук моего региона 2». Тогда СБУ вообще в шок придет от того, сколько здесь живет крутых, талантливых — уже бывших украинцев», — заявил РБК Бардаш, комментируя подозрение.

Основатель украинской группы «Грибы» получил российский паспорт
Политика
Юрий Бардаш

Продюсер родился в 1983 году в городе Алчевске, который сейчас находится на территории ЛНР. После начала российской военной операции он переехал сначала в Грузию, а затем в Россию. В январе Бардаш сообщил, что получил российское гражданство, и сфотографировался с паспортом на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России.

Бардаш — основатель музыкальных групп Quest Pistols и «Грибы», продюсер группы «Нервы» и певицы Луны (настоящее имя — Кристина Бардаш, это бывшая жена продюсера).

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Степанова Елена Степанова
СБУ «Грибы» Украина музыка продюсер
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