СБУ предъявила подозрение получившему паспорт России основателю «Грибов»
СБУ объявила подозрение основателю группы «Грибы» и Quest Pistols продюсеру Юрию Бардашу по четырем статьям УК Украины.
В Киеве подозревают его по статьям об оправдании действий России против Украины, «пропаганде войны», публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя и распространении материалов с призывами к изменению границ Украины.
Украинская спецслужба отметила, что «собрала доказательную базу» против продюсера.
«Такое «внимание» меня только мотивирует работать больше. Значит, верным курсом иду, раз даже на Украине продолжают за каждым моим шагом следить. Я продолжу свое путешествие по России и новым регионам в поисках талантов. Скоро запустим проект «Звук моего региона 2». Тогда СБУ вообще в шок придет от того, сколько здесь живет крутых, талантливых — уже бывших украинцев», — заявил РБК Бардаш, комментируя подозрение.
Продюсер родился в 1983 году в городе Алчевске, который сейчас находится на территории ЛНР. После начала российской военной операции он переехал сначала в Грузию, а затем в Россию. В январе Бардаш сообщил, что получил российское гражданство, и сфотографировался с паспортом на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России.
Бардаш — основатель музыкальных групп Quest Pistols и «Грибы», продюсер группы «Нервы» и певицы Луны (настоящее имя — Кристина Бардаш, это бывшая жена продюсера).
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