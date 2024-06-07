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Политика ,  
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СК предъявил обвинение задержанному в Москве французу

Задержанному в Москве французу предъявили обвинение в сборе военных данных
Лорана Винатье обвинили в сборе данных о военной деятельности России, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Француз работал консультантом в Центре гуманитарного диалога в Швейцарии. Он занимался дипломатическими вопросами, заявил Макрон
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Задержанного в Москве гражданина Франции Лорана Винатье обвинили в том, что он не предоставил документы для внесения в реестр иноагентов и собирал сведения в области военной и военно-технической деятельности России (ч. 3 ст. 330.1 УК), сообщили в пресс-службе столичного СК.

По версии следствия, собранные данные могли быть использованы «против безопасности государства». Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения», — говорится в сообщении.

Винатье задержали 6 июня. Он консультант в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Организация «участвует в большинстве мировых конфликтов, реализуя посреднические проекты в различных частях Африки, Ближнего Востока, Евразии и Азии», говорится на ее сайте. Винатье в том числе исследовал конфликт в Чечне, является кандидатом политологических наук и экспертом по России и Центральной Азии.

Макрон подтвердил задержание в России французского гражданина
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Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Винатье не работал на Париж, а занимался дипломатическими вопросами в швейцарской неправительственной организации (НПО), основанной бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Он пообещал оказать необходимую помощь задержанному французу.

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