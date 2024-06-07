Handelsblatt узнал, что Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России

Берлин знал, что в 2021 году Москва хотела добиться скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» путем сокращения поставок, но Меркель это скрывала, пишет газета. Россия не раз отвергала обвинения в «газовом шантаже»

Ангела Меркель (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Власти Германии еще до начала военных действий на Украине подозревали, что Россия «манипулирует газовым рынком» и намеренно ограничивает поставки в Европу, сообщает Handelsblatt со ссылкой на материалы, касающиеся газопровода «Северный поток-2». Документы секретные, но издание получило к ним доступ.

Газета приводит выдержку из служебной записки чиновника Министерства экономики Германии от августа 2021 года (тогда канцлером была Ангела Меркель). В ней говорится, что, по мнению правительства, Россия из-за завершения строительства трубопровода «не желает экспортировать» топливо в Северо-Западную Европу, хочет таким образом создать дефицит газа и может усилить давление на Берлин «с целью скорейшего ввода газопровода в эксплуатацию» — до того, как Германия завершит его сертификацию. В ноте отмечалось, что принадлежавшие «Газпрому» хранилища в Германии, «вопреки опыту предыдущих лет, заполнены недостаточно» и закачка в них идет «очень медленно».

Эту записку, по данным Handelsblatt, чиновник передал тогдашнему министру экономики Петеру Альтмайеру (издание называет его доверенным лицом Меркель), а тот — всему кабинету министров. При этом Меркель в октябре того же года, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что не видит признаков сокращения поставок из России в Европу и призвала не искать «простых объяснений высоких цен на газ». «Достаточно ли заказано, или, может, высокая на данный момент цена является причиной не заказывать так много?» — цитирует ее издание. Таким образом, пишет газета, канцлер выступила в защиту «Газпрома».

В декабре 2021-го, когда Минэк возглавил Роберт Хабек, чиновники в ведомстве составили еще одну записку, где говорилось, что хранилища заполнены лишь на 59%, а закачка, которую «Газпром» обещал в октябре и ноябре, не состоялась.

В это время в Германии звучали призывы к властям принять закон, в котором прописаны требования к операторам газовых хранилищ по уровню их заполненности, однако правительство Меркель выступало против.

Строительство «Северного потока-2» мощностью 55 млрд куб. м в год завершилось в сентябре 2021 года. Газопровод так и не ввели в эксплуатацию: из-за начатых Россией военных действий на Украине власти Германии остановили его сертификацию, а США ввели санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли взрывы в экономических зонах Швеции и Дании. Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения. Расследованием занялись правоохранительные органы Швеции, Дании и Германии, Россию к нему не допустили. Российские власти возложили ответственность за произошедшее на «англосаксов». США и Британия, как и другие страны, отвергают причастность к взрывам.

Власти России не раз отвергали обвинения в «газовом шантаже». «Газпром» заявлял, что полностью выполняет все взятые обязательства по поставкам газа в Европу. 5 июня на встрече с представителями международных информагентств Путин заявил, что не понимает отказ Германии получать газ из России по оставшейся трубе «Северного потока». «Сказали бы, что Европа вообще не должна получать газ. Ладно, хорошо, мы переживем, «Газпром» переживет это. Но вам это не надо, вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ, через океан который возят», — сказал он.