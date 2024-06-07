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Для научного руководителя ЧВК «Енот» снова запросили 14 лет колонии

«Ъ»: прокуроры запросили 14 лет для научного руководителя ЧВК «Енот» Молокоедова
Мосгорсуд в конце 2022 года оправдал одного из лидеров ЧВК «Енот», не обнаружив состава преступления. Однако прокуратура продолжила попытки добиться наказания для подсудимого. Защита заявляет о его невиновности
Андрей Молокоедов
Андрей Молокоедов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Прокуратура потребовала повторно назначить 14 с половиной лет колонии бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества», или ЧВК «Енот»), передает «Коммерсантъ».

Более пяти лет подсудимый уже провел в заключении, находясь под следствием.

Дело рассматривают в Кунцевском районном суде Москвы. Прежде Молокоедов уже был осужден за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК). В материалах дела говорилось, что он, будучи лидером группировки, организовал нападение на дом туапсинца Петра Супонева и через подчиненных угрожал директору «Мираксбиофармы» Вадиму Друху, убеждая того уйти в отставку.

Адвокаты утверждают, что их подзащитный лишь проявил активное участие в конфликте между Супоневым и членами семьи академика РАН Михаила Пальцева (возглавляет Научный центр иммунологии, где и работал советником Молокоедов). Спор возник из-за земельного участка. По версии защиты, Молокоедов обратился через знакомых к лидеру преступного сообщества Роману Теленкевичу, который выделил группу лиц для решения ситуации. Теленкевич был приговорен к 13 годам колонии, но освобожден для участия в военной операции, отмечает издание.

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Мосгорсуд полтора года назад отменил предыдущий приговор Молоедову, постановив, что было нарушено право на защиту. По словам адвоката Роберта Зиновьева, выяснилось, что некоторые доказательства сфальсифицированы, а другие не изучались.

«Из приговора получалось, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов», — рассказывал юрист.

Одновременно с этим в Московском гарнизонном военном суде рассматривалось дело другого лидера «енотов» — майора ФСБ Александра Мрищука и четырех сообщников. Их обвиняли в организации преступного сообщества и кражах. От действий «енотов» пострадали бизнесмены, с нарушениями завозившие в Россию телефоны и технику, у которых под видом оперативно-разыскных мероприятий похитили деньги и товары, полагало следствие. Защита настаивала, что их оговорили, чтобы уйти от ответственности.

В начале июня четверых подсудимых оправдали: судья посчитал, что событие преступления по статье о создании преступного сообщества не было установлено, а участие фигурантов в других преступлениях не доказано. Четверых мужчин освободили, но спустя несколько дней прокуратура заявила в суде, что в ЧВК «Енот» существовала, а Молокоедов играл активную роль в ее деятельности и был среди организаторов. Его защита снова не согласилась с доводами гособвинения.

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