Одному из лидеров ЧВК ЕНОТ отменили 14-летний тюремный срок

Молокоедов был задержан и обвинен в создании ОПС в феврале 2019 года. Речь идет о так называемом ЧВК ЕНОТ. Суд пересмотрит приговор в связи с многочисленными нарушениями

Андрей Молокоедов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Мосгорсуд в связи с многочисленными нарушениями отменил приговор бывшему советнику директора Научного центра иммунологии МГУ Андрею Молокоедову, осужденному на 14 с половиной лет по обвинению в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества», ЧВК «ЕНОТ корп.»), сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил газете адвокат Молокоедова Роберт Зиновьев, в апелляционной инстанции выяснилось, что ряд доказательств по делу сфальсифицированы, а другие и не изучались вовсе. «Из приговора получалось, что преступное сообщество было создано офицерами ФСБ, которые после ряда преступлений, якобы совершенных его участниками, ОПС бросили, после этого его управляющим и стал научный работник Андрей Молокоедов», — отметил он.

По словам защитника, прямых улик, подтверждающих это, у следствия не было и тогда обвиняющая сторона пошла на фальсификации доказательств. Он указал, что некоторые свидетели, чьи показания были в протоколах, на деле не допрашивались. Кроме того, суд не счел нужным провести детализацию изъятых телефонов — она, по версии защиты, подтверждала, что предполагаемый лидер ОПС Молокоедов был только знаком с лидером ЕНОТ Романом Теленкевичем, но сам не осуществлял руководство группой.

При этом менять меру пресечения Молокоедову, который находится под стражей с февраля 2019 года, Мосгорсуд не стал, уточняет газета.

Региональная общественная организация «Единые народные общинные товарщиства» была зарегистрирована в Москве в 2016 году. Председателем правления значился Теленкевич. Согласно уставу, организация должна была содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества, и т.д.

По информации «Новой газеты», члены «ЕНОТ корп.» принимали участие в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, в частности как минимум в 14 экспедициях в Донбасс. Сами же они отмечали, что это были не боевые, а гуманитарные операции, но при этом на фото и видеозаписях фигурировали в основном в камуфляже и с разным оружием.

В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».

По данным «Коммерсанта», в октябре 2019 года следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко назвал деятельность организации преступной. Рассмотрев рапорты об обнаружении соответствующих признаков, он вынес пять постановлений о возбуждении уголовных дел.

«Фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий», — говорилось в материалах уголовного дела.

При этом фигурантами дела стали не только участники и руководители «ЕНОТ корп.», но и сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев. Им предъявили обвинение в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), банды (ст. 209 УК), а также разбойных нападений и краж (ст. 162 и ст. 158 УК).

В минувшем марте суд приговорил Теленкевича к 13 годам колонии строго режима. По одному из эпизодов тот обвинялся в нападении двух участников ЕНОТ на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был земельный спор с соседом, академиком РАН Михаилом Пальцевым. Последнему решил помочь его знакомый Андрей Молокоедов, работавший тогда советником директора Научного центра иммунологии МГУ. По версии следствия, он, в свою очередь, обратился к Теленкевичу и тот отправил на встречу с Супоневым двух своих бойцов.

Молокоедова задержали в феврале 2019 года. Вначале ему инкриминировали вымогательство (ст. 163 УК), однако затем изменили статью на более тяжкую — о создании ОПС. В результате суд приговорил Молокоедова к 14 с половиной годам колонии.