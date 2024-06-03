Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь на несколько недель
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель, но не согласится на полное прекращение огня, сообщает Channel 12.
«Иран и все наши враги наблюдают, капитулируем ли мы», — сказал Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).
Премьер отметил, что между израильским предложением и изложенной президентом США Джо Байденом версией есть «пробелы». «Предложение, которое представил Байден, неполное», — сообщил он. «Война будет остановлена, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — пояснил Нетаньяху.
Американский лидер предложил 31 мая план из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.
По словам советника премьера Офира Фалька, Израиль готов принять план Байдена по прекращению огня в секторе Газа. «Сделка, на которую мы согласились, — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим вернуть всех заложников», — сказал он. Одним из условий израильской стороны Фальк также назвал уничтожение ХАМАС. Представители палестинской группировки заявили, что «позитивно» восприняли план американского президента.
В мае прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также нескольких лидеров ХАМАС. Ордера на Нетаньяху и Галанта он объяснил в том числе «использованием голода как способа ведения войны». Премьер обвинил прокурора в антисемитизме.
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