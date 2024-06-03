 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Нетаньяху заявил о готовности прекратить огонь на несколько недель

Нетаньяху: Израиль готов прекратить огонь на шесть недель
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль готов приостановить боевые действия на шесть недель, но не согласится на полное прекращение огня, подчеркнул премьер
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова приостановить боевые действия в секторе Газа на шесть недель, но не согласится на полное прекращение огня, сообщает Channel 12.

«Иран и все наши враги наблюдают, капитулируем ли мы», — сказал Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

В США обсудят законопроект об ответе на действия МУС в отношении Израиля
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

Премьер отметил, что между израильским предложением и изложенной президентом США Джо Байденом версией есть «пробелы». «Предложение, которое представил Байден, неполное», — сообщил он. «Война будет остановлена, чтобы вернуть заложников, а потом мы проведем обсуждения. Есть и другие детали, которые президент США не представил общественности», — пояснил Нетаньяху.

Американский лидер предложил 31 мая план из трех этапов, который предусматривает, в частности, прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.

По словам советника премьера Офира Фалька, Израиль готов принять план Байдена по прекращению огня в секторе Газа. «Сделка, на которую мы согласились, — это не очень хорошая сделка, но мы очень хотим вернуть всех заложников», — сказал он. Одним из условий израильской стороны Фальк также назвал уничтожение ХАМАС. Представители палестинской группировки заявили, что «позитивно» восприняли план американского президента.

В мае прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также нескольких лидеров ХАМАС. Ордера на Нетаньяху и Галанта он объяснил в том числе «использованием голода как способа ведения войны». Премьер обвинил прокурора в антисемитизме.

Черчесову предложили работу в новой сборной

Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича

Киев за 90 минут убедил США разрешить удары по России

Военные восприняли слова Макрона как разрешение ударов по регионам России

Хабиб Нурмагомедов встретился с Дональдом Трампом. Видео

Китайский зонд «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на Луне. Видео

Минобороны России сообщило о групповом ударе по энергообъектам Украины

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Артур Саркисян объяснил на примере оперы и стендапа разницу между винами

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа
Материалы по теме
Израиль начал поиск альтернативы ХАМАС для контроля над сектором Газа
Политика
CNN узнал об участии главы ЦРУ в переговорах Израиля и ХАМАС
Политика
Лидеры конгресса США пригласили Нетаньяху выступить на заседании
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 16:36
«Москвич» сообщил о падении продаж второй месяц подряд Авто, 17:25
МВД объявило в розыск экс-руководителя «Либеральной России» Сидельникова Политика, 17:25
Белоусов появился в форме на совещании Совбеза Политика, 17:24
У аэропорта Пензы появился указатель для тех, кто перепутал ее с Пермью Общество, 17:11
«Челси» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 17:08
Акции золотодобывающих компаний упали на ожиданиях увеличения НДПИ Инвестиции, 17:06
Глава Ингушетии словами «закон есть закон» прокомментировал арест брата Политика, 17:04
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 7 февраля Инвестиции, 17:01
Utair начала проверку из-за гибели кошки на рейсе в Анталью Общество, 17:00
Названный в честь акций GameStop мемкоин взлетел в цене на 200% Крипто, 16:53
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 16:50
Toyota решила отозвать почти 4 тыс. машин в России Бизнес, 16:46
Почему мирный план Байдена по Газе может привести к уходу Нетаньяху Политика, 16:46
Русфонд участвует в благотворительной акции «Аэрофлота» Отрасли, 16:37