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Власти Харьковской области сообщили о взрывах в Чугуевском районе

Глава харьковской обладминистрации Синегубов сообщил о взрывах в Чугуевском районе
В ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, объявлялась воздушная тревога

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Чугуевском районе.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он в телеграм-канале.

В ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Поздно вечером 5 июня несколько взрывов произошло в Харькове, по городу был нанесен ракетный удар, сообщал мэр Игорь Терехов. Синегубов позднее уточнил, что попадания были в Слободском и Шевченковском районах города.

В тот же день был подорван аммиакопровод «Тольятти — Одесса», проходящий близ села Масютовка в Харьковской области. В Минобороны России обвинили в произошедшем украинских диверсантов. Украинская сторона возложила ответственность на Россию. Возобновление работы аммиакопровода было одним из требований Москвы для продления зерновой сделки.

Минобороны России с осени прошлого года неоднократно отчитывалось об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. Президент Владимир Путин называет это ответом на действия Киева, включая взрыв на Крымском мосту. Украина отрицает причастность к нему. При этом российское ведомство утверждает, что не наносит удары по гражданским объектам.

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Харьковская область взрывы ракетный удар
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