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Патрушев заявил, что между народами России и Украины нет войны

Патрушев: войны между народами России и Украины нет — есть агрессия США
Николай Патрушев и Александр Вольфович
Николай Патрушев и Александр Вольфович (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Войны между народами России и Украины нет, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Минске на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Патрушев добавил, что кризис на Украине не выгоден никому, кроме США. «Цель — получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», — пояснил он.

В мае Патрушев говорил, что сохранение Украины в качестве самостоятельного государства не входит в планы США. Он счел, что США заинтересованы в превращении страны в «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта заявил, что для Вашингтона важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия.

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Николай Патрушев Россия Украина США
Николай Патрушев фото

Николай Патрушев

секретарь Совета безопасности России, экс-директор ФСБ

11 июля 1951 года
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