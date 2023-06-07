Патрушев заявил, что между народами России и Украины нет войны
Войны между народами России и Украины нет, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Минске на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
«Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Патрушев добавил, что кризис на Украине не выгоден никому, кроме США. «Цель — получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», — пояснил он.
В мае Патрушев говорил, что сохранение Украины в качестве самостоятельного государства не входит в планы США. Он счел, что США заинтересованы в превращении страны в «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен 24 марта заявил, что для Вашингтона важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия.