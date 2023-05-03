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Патрушев заявил, что сохранение Украины не входит в планы США

Патрушев: сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США

Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США. Об этом в интервью газете «Известия» заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Вашингтон уже превратил ее (Украину. — РБК) в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений», — заявил Патрушев.

По его словам, США заинтересованы в превращении Украины в «объект нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

«30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое», — добавил секретарь Совбеза.

24 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Вашингтона важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны не военные, а «иные способы».

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Украина Совбез Николай Патрушев США
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