Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града»
Гладков: Шебекино в Белгородской области обстреляли из «Града», пострадавших нет
Город Шебекино в Белгородской области обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города», — написал он, добавив, что обстрел города продолжается.
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