Гладков: Шебекино в Белгородской области обстреляли из «Града», пострадавших нет

Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града»

Город Шебекино в Белгородской области обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города», — написал он, добавив, что обстрел города продолжается.

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