Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске Политика, 14:16
В Херсоне после разрушения плотины затопило храм УПЦ Общество, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:16
Крупный маркетмейкер вывел с Coinbase и Binance активы почти на $70 млн Крипто, 14:14
В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов Политика, 14:12
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:11
Минобороны обвинило Киев в подрыве аммиакопровода в Харьковской области Политика, 14:10
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Гладков сообщил об обстреле Шебекино из «Града» Политика, 14:05
Голые — вон: как три зумера сделали $65 млн на «OnlyFans без обнаженки» Pro, 14:00
Путин допустил рост ВВП на 1–2% в 2023 году Политика, 13:54
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града» Политика, 13:49
Фанаты «Наполи» вернули Спаллетти руль с угнанного автомобиля Спорт, 13:44
540 тыс. кв. м жилья по программе реновации построят на месте «Черкизона» Недвижимость, 13:43
Российских гребцов допустили на международные соревнования Спорт, 13:43
Военная операция на Украине ,  
0 

Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града»

Белгородский губернатор Гладков: село в Шебекинском округе обстреляли из РСЗО «Град»
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Часть снарядов упала в районе школы и дома культуры, другая попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозяйственная постройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домов. Люди не пострадали.

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Больше всего ударам подвергается Шебекинский округ. 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор.

На этом фоне власти объявили добровольную эвакуацию жителей округа. Также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Валуйского округов.

Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града»
Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града»

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино артобстрел «Град»
Материалы по теме
Гладков сообщил о 491 прилете в Шебекинском округе за сутки
Политика
В Белгороде прекратил работу крупнейший пункт временного размещения
Общество
Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter