Село в Шебекинском округе обстреляли из «Града»

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Украинские войска обстреляли из РСЗО «Град» центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Часть снарядов упала в районе школы и дома культуры, другая попала в частный сектор. Есть прямое попадание во двор жилого дома — повреждены хозяйственная постройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домов. Люди не пострадали.

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Больше всего ударам подвергается Шебекинский округ. 1 июня по нему было выпущено максимальное количество снарядов за весь период военной операции — 850, отмечал губернатор.

На этом фоне власти объявили добровольную эвакуацию жителей округа. Также временно отселили граждан, проживающих в населенных пунктах Краснояружского, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Валуйского округов.