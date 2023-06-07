В белгородском селе обстрелом повредило 11 тракторов

Фото: Яндекс.Карты

Под минометный обстрел попало село Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших нет. Снаряд попал на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля склада и 11 тракторов.

5 и 6 июня в Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, 4 июня — село Казачье Рудченское. Во всех трех случаях пострадавших и разрушений не было.

В конце мая при обстреле села Богун-Городок того же района пострадал один человек — это был водитель автомобиля, по которому попали осколки снаряда. Мужчина получил ранение правого предплечья, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в травматологию.

В последние дни обстрелы Белгородской области участились. Больше всего обстрелов фиксируется в Шебекинском округе. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.