Столтенберг заявил о «битве логистики» на Украине
Необходимо нарастить производство боеприпасов для Украины, однако не менее важно обеспечить, чтобы уже поставленное вооружение работало должным образом, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Теперь это война на истощение, а война на истощение превращается в битву логистики, а затем и производства», — сказал он.
Столтенберг ранее неоднократно говорил, что Украина участвует в «логистической гонке» и что логистические вопросы важно решать. По его словам, помимо дополнительной помощи Киеву нужно обратить внимание на уже поставленное ему вооружение: нужно проводить его техобслуживание и ремонт, передавать к нему боеприпасы, топливо и запчасти.
Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине со стороны западных стран. Такая помощь лишь затянет конфликт и сделает его более «болезненным» для Киева, но не помешает добиться целей спецоперации, подчеркнули в Кремле.