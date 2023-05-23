Столтенберг заявил о «битве логистики» на Украине

На Украине идет противостояние «на истощение» и важно обеспечить работу уже поставленного вооружения: проводить техобслуживание, передавать снаряды и топливо. Кремль предупредил, что военная помощь Киеву приведет к эскалации

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Необходимо нарастить производство боеприпасов для Украины, однако не менее важно обеспечить, чтобы уже поставленное вооружение работало должным образом, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Теперь это война на истощение, а война на истощение превращается в битву логистики, а затем и производства», — сказал он.

Столтенберг ранее неоднократно говорил, что Украина участвует в «логистической гонке» и что логистические вопросы важно решать. По его словам, помимо дополнительной помощи Киеву нужно обратить внимание на уже поставленное ему вооружение: нужно проводить его техобслуживание и ремонт, передавать к нему боеприпасы, топливо и запчасти.

Россия неоднократно осуждала военную помощь Украине со стороны западных стран. Такая помощь лишь затянет конфликт и сделает его более «болезненным» для Киева, но не помешает добиться целей спецоперации, подчеркнули в Кремле.