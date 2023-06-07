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Инвесторы обеспокоились молчанием Политбюро Китая

Bloomberg: инвесторы обеспокоились молчанием Политбюро Китая
Политбюро либо не проводило три заседания, либо на них обсуждались особо деликатные темы. Отчеты о встречах обычно шаблонные, но тональности заявлений хватает для колебания акций
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Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Отчеты о заседании Политбюро Китая, один из ключевых источников данных о политике властей, стали появляться реже, что повышает беспокойство аналитиков и инвесторов, пишет Bloomberg.

Китайское Политбюро не обязано, согласно публичному протоколу, собираться раз в месяц, однако ежемесячные заседания стали традицией — их проводили с такой регулярностью почти постоянно в последние десять лет. Сами отчеты обычно носят шаблонный характер, но дают представление о действиях этого закрытого органа власти, собирающегося за закрытыми дверями. Bloomberg напоминает, что перемен в тоне отчетов или упомянутых планов бывает достаточно, чтобы акции компаний выросли или упали в цене.

Нынешний 20-й состав Политбюро был сформирован прошлой весной. Он не отчитался о встречах за три месяца — в ноябре 2022 года, а также в январе и марте 2023-го. Политбюро Китая, таким образом, за последний год пропустило столько же отчетов, сколько за прошлые пять лет правления Си Цзиньпина: в августе 2018-го, июне и сентябре 2021-го.

Остается неясным: либо заседаний Политбюро в эти месяцы не было, либо обсуждались вопросы такой деликатности, что содержание встреч решили не раскрывать, пишет агентство. Bloomberg объясняет ситуацию тем, что власти Китая наращивают усилия по закрытию доступа к информации в связи с растущим вниманием США к технологической отрасли и экономическому сотрудничеству с Россией.

Непреднамеренным следствием такого молчания станет ситуация, при которой люди не будут понимать, как отличить слухи от официальной политики, отмечает главный экономист Natixis SA по Азиатско-Тихоокеанскому региону Алисия Гарсия. «Результатом является меньшая определенность в направлении политики, и, таким образом, инвесторы ведут себя сдержаннее или вынуждены брать на себя больший риск», — добавила она.

Инвесторам сейчас остается только гадать, какие вопросы мог обсуждать Си Цзиньпин с Политбюро, отмечает агентство. Как минимум, речь идет о смене политики относительно публикации отчетов, как максимум — «это отражает совершенно новый способ осуществления власти», считает издатель информационного бюллетеня China Neican о китайской политике Адам Ни.

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Собеседники Bloomberg и The Wall Street Journal месяц назад рассказывали, что зарубежные аналитики и инвесторы теряют доступ к одной из важнейших баз экономических и финансовых данных по Китаю, которую создает шанхайская компания Wind Information.

По их словам, действующие подписки на Wind оказалось невозможно продлить из-за того, что сам сервис называет проблемой «соблюдения требований». Как пишет WSJ, это произошло после расширения Китаем закона о шпионаже, цель которого — борьба с потенциальными зарубежными угрозами.

В рамках этого закона увеличили число объектов шпионажа — теперь это все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.
 

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Китай Политбюро Си Цзиньпин
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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