WSJ: в Китае ограничивают доступ к экономическим базам данных для иностранцев

WSJ узнала об ограничении доступа к базам данных Китая для иностранцев

Зарубежные аналитики не могут продлить подписку на базу данных Wind — она являлась важнейшим источником финансово-экономической информации по Китаю, пишет WSJ. Это произошло на фоне внесения поправок в китайский закон о шпионаже

Шанхай (Фото: Reuters)

Зарубежные аналитики и инвесторы теряют доступ к одной из важнейших баз экономических и финансовых данных по Китаю, которую создает шанхайская компания Wind Information, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных исследователей и макроэкономических аналитиков.

Они сообщили, что столкнулись с невозможностью продлить действующие подписки на Wind из-за того, что сервис называет проблемой «соблюдения требований». Газета отмечает, что это произошло после расширения Китаем закона о шпионаже, цель которого — борьба с потенциальными зарубежными угрозами.

Как сообщало агентство «Синьхуа», за принятие поправок в закон о контрразведке члены Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей проголосовали 26 апреля, изменения вступят в силу с 1 июля.

«Синьхуа» поясняет, что в законе расширили понятие «шпионажа», теперь к нему относятся, например, кибератаки на ресурсы государственных органов. Кроме того, увеличилось число объектов шпионажа — теперь это все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.

Эксперт по Китаю из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джерард Дипиппо сказал WSJ, что Китай ограничивает доступ к своим базам данных «по соображениям национальной безопасности».

«Конечный эффект будет заключаться не столько в повышении национальной безопасности Китая, сколько в изоляции Китая от зарубежных исследователей, пытающихся понять страну», — отметил он.

WSJ указывает, что власти КНР также усилили контроль над консалтинговыми и аналитическими компаниями, причем как иностранными, так и национальными. На это обратила внимание Торговая палата США.

В частности, пишет издание, в Шанхае полиция допросила сотрудников американской консалтинговой фирмы Bain & Co., в Пекине были задержаны работники другой американской компании, Mintz Group. На британского аудитора Deloitte был сначала наложен штраф в размере примерно $31 млн, а теперь ее деятельность приостановлена до июня. Полиция допросила также сотрудников консультационно-исследовательской компании Capvision, офисы которой есть в Шанхае и Нью-Йорке, пишет WSJ со ссылкой на источники.