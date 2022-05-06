Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 16:55
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:03
«Динамо» разгромно проиграло на выезде «Крыльям Советов» Спорт, 20:01
Россиянин Корнилов единогласным решением судей победил экс-бойца UFC Спорт, 20:01
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 19:55
Белгородский губернатор назвал число оставшихся в обстрелянном поселке Политика, 19:54
Пенсионный фонд поставил условие завершения Маском покупки Twitter Инвестиции, 19:47
Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России Политика, 19:46
Минюст исключил четырех координаторов «Голоса» из списка СМИ-иноагентов Политика, 19:31
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 19:27
«Яндекс» сменил название своей «дочки» в Финляндии Бизнес, 19:26
Власти Украины сообщили об обмене пленными с Россией Политика, 19:20
Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат Политика, 19:17
Третьяк поделился с Белоруссией «Красной машиной» Спорт, 19:13
Группу из 12 человек эвакуировали с территории «Азовстали» Политика, 19:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат

Наталья Поклонская (в центре)
Наталья Поклонская (в центре) (Фото: poklonskaya_nv / Telegram)

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратится в прокуратуру по вопросам матерей солдат, отправленных в зону спецоперации на Украине и до сих пор оттуда не вернувшихся. Об этом она написала в Telegram-канале.

Поклонская рассказала, что встретилась с матерями российских солдат и офицеров, попавших в плен. По ее словам, на встрече были и женщины, сыновья которых проходили срочную службу и «вопреки указанию верховного главнокомандующего Владимира Путина были отправлены в Украину, до сих пор оттуда не вернулись».

«Есть те, которые опасаются повторной отправки своих сыновей, проходящих срочную службу, в зону проведения военной спецоперации. В связи с этим мной подготовлено письмо в российскую прокуратуру с обращениями матерей по указанным вопросам», — заключила Поклонская.

РБК направил запросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Кремль напомнил о намерении не отправлять срочников на Украину
Политика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее Минобороны России сообщило, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что «практически все» срочники уже выведены в Россию, однако некоторые военные были захвачены в плен. Минобороны принимает меры по их освобождению.

Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по указанию Владимира Путина в Главную военную прокуратуру «направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц», из-за которых срочники попали в зону операции.

Читайте на РБК Pro
Pro
Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи
Статьи
Pro
Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций
Прогнозы
Pro x The Economist
Фото: Lennart Preiss / Getty Images Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи

В конце марта Песков сообщил, что глава государства пока не получил отчет от прокуратуры по срочникам. Представитель Кремля предположил, что такая работа «требует времени».

1 апреля в России началась призывная кампания, на военную службу весной отправятся 134,5 тыс. россиян. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призывники не будут направляться «ни в какие горячие точки».

Материалы к статье
Теги
Наталья Поклонская срочники Военная операция на Украине военнослужащие прокуратура Минобороны
Материалы по теме
Кремль напомнил о намерении не отправлять срочников на Украину
Политика
Песков заявил, что Путин еще не получил отчет по срочникам на Украине
Политика
Путин исключил участие призывников в операции на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter