Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат
Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратится в прокуратуру по вопросам матерей солдат, отправленных в зону спецоперации на Украине и до сих пор оттуда не вернувшихся. Об этом она написала в Telegram-канале.
Поклонская рассказала, что встретилась с матерями российских солдат и офицеров, попавших в плен. По ее словам, на встрече были и женщины, сыновья которых проходили срочную службу и «вопреки указанию верховного главнокомандующего Владимира Путина были отправлены в Украину, до сих пор оттуда не вернулись».
«Есть те, которые опасаются повторной отправки своих сыновей, проходящих срочную службу, в зону проведения военной спецоперации. В связи с этим мной подготовлено письмо в российскую прокуратуру с обращениями матерей по указанным вопросам», — заключила Поклонская.
РБК направил запросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и пресс-службу Главной военной прокуратуры.
Ранее Минобороны России сообщило, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что «практически все» срочники уже выведены в Россию, однако некоторые военные были захвачены в плен. Минобороны принимает меры по их освобождению.
Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по указанию Владимира Путина в Главную военную прокуратуру «направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц», из-за которых срочники попали в зону операции.
В конце марта Песков сообщил, что глава государства пока не получил отчет от прокуратуры по срочникам. Представитель Кремля предположил, что такая работа «требует времени».
1 апреля в России началась призывная кампания, на военную службу весной отправятся 134,5 тыс. россиян. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призывники не будут направляться «ни в какие горячие точки».