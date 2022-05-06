Поклонская встретилась с матерями попавших в плен на Украине солдат

Наталья Поклонская (в центре) (Фото: poklonskaya_nv / Telegram)

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская обратится в прокуратуру по вопросам матерей солдат, отправленных в зону спецоперации на Украине и до сих пор оттуда не вернувшихся. Об этом она написала в Telegram-канале.

Поклонская рассказала, что встретилась с матерями российских солдат и офицеров, попавших в плен. По ее словам, на встрече были и женщины, сыновья которых проходили срочную службу и «вопреки указанию верховного главнокомандующего Владимира Путина были отправлены в Украину, до сих пор оттуда не вернулись».

«Есть те, которые опасаются повторной отправки своих сыновей, проходящих срочную службу, в зону проведения военной спецоперации. В связи с этим мной подготовлено письмо в российскую прокуратуру с обращениями матерей по указанным вопросам», — заключила Поклонская.

РБК направил запросы в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и пресс-службу Главной военной прокуратуры.

Ранее Минобороны России сообщило, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что «практически все» срочники уже выведены в Россию, однако некоторые военные были захвачены в плен. Минобороны принимает меры по их освобождению.

Тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что по указанию Владимира Путина в Главную военную прокуратуру «направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц», из-за которых срочники попали в зону операции.

Читайте на РБК Pro Pro Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Зарубежная компания ушла с российского рынка. Как быть ее франчайзи Статьи Pro Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Как изменить систему мотивации топ-менеджеров в кризис Статьи Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro x The Economist Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Статьи

В конце марта Песков сообщил, что глава государства пока не получил отчет от прокуратуры по срочникам. Представитель Кремля предположил, что такая работа «требует времени».

1 апреля в России началась призывная кампания, на военную службу весной отправятся 134,5 тыс. россиян. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призывники не будут направляться «ни в какие горячие точки».