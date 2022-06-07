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Посол сообщил об обсуждении с Москвой аспектов «Пакистанского потока»

Москва и Исламабад обсуждают юридические вопросы, связанные со строительством газопровода «Пакистанский поток», заявил «РИА Новости» посол страны в Москве Шафкат Али Хан.

«Пока нет точных дат (завершения работы над проектом). Есть несколько юридических вопросов. Нет особых проблем. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту», — сказал дипломат.

Россия построит газопровод «Пакистанский поток»
Экономика
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве трубопровода «Север — Юг», который позже получил название «Пакистанский поток», в октябре 2015 года. Газопровод общей протяженностью около 1100 км и пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м должен был связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в пакистанском портовом городе Карачи на берегу Аравийского моря с городом Лахор на севере страны.

В мае 2021 года Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода под новым названием «Пакистанский поток». Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Сообщалось, что проектом займется компания, которую учредят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания (ТМК). Ожидалось, что строительство начнется летом прошлого года.

Теги
Пакистан посол газопровод
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