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Экономика ,  
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Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Бывший проект «Север-Юг» реализует специально созданная Минэнерго, ЕТК и ТМК компания. В Пакистане заявляли, что строительство газопровода начнется в июле этого года
Фото: Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении.

Речь идет о проекте, который ранее назывался «Север-Юг». Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве этого трубопровода в октябре 2015 года. Газопровод общей протяженностью около 1100 км и пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м должен был связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в пакистанском портовом городе Карачи на берегу Аравийского моря с городом Лахор на севере страны.

Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Протокол о внесении этих изменений подписали глава Минэнерго Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

«Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистане
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — сообщил Шульгинов.

Изначально проект должна была реализовать компания «РТ — Глобальные ресурсы», входящая в госкорпорацию «Ростех». В 2017 году строительство газопровода перенесли на 2019 год. В «Ростехе» тогда сообщали, что причинами стало отсутствие договоренности между странами о тарифе.

Газопровод «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»
Экономика
Фото:Cliff Owen / AP

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В декабре прошлого года советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар в интервью Bloomberg заявил, что строительство газопровода начнется в июле 2021 года.

В марте правительство решило переименовать проект в «Пакистанский поток». В то же время «Ростех» вышел из строительства трубы. Проектом займется компания, которую учредят ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и Трубная металлургическая компания бизнесмена Дмитрия Пумпянского.

Авторы
Михаил Котляр Михаил Котляр, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Россия Пакистан газопровод соглашение
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Газопровод «Север — Юг» переименуют в «Пакистанский поток»
Экономика
«Ростех» вышел из проекта строительства газопровода в Пакистане
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