Россия построит газопровод «Пакистанский поток»

Бывший проект «Север-Юг» реализует специально созданная Минэнерго, ЕТК и ТМК компания. В Пакистане заявляли, что строительство газопровода начнется в июле этого года

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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении.

Речь идет о проекте, который ранее назывался «Север-Юг». Москва и Исламабад подписали соглашение о строительстве этого трубопровода в октябре 2015 года. Газопровод общей протяженностью около 1100 км и пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м должен был связать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в пакистанском портовом городе Карачи на берегу Аравийского моря с городом Лахор на севере страны.

Стороны подготовили поправки в уже имеющееся соглашение. Протокол о внесении этих изменений подписали глава Минэнерго Николай Шульгинов и посол Пакистана в России Шафкат Али-Хан.

«Профильными ведомствами наших стран проведена большая работа по подготовке этого протокола, его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии», — сообщил Шульгинов.