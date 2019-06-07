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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Лукашенко потребовал не ползать на коленях на переговорах о грязной нефти
Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия не должны унижаться перед Москвой во время переговоров о компенсациях, заявил Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Александр Лукашенко призвал белорусские НПЗ решать вопрос о компенсациях ущерба от загрязненной хлорорганикой российской нефти в деловом ключе, передает БелТа.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил президент Белоруссии в ходе визита на ОАО «Нафтан» в Витебской области.

Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ 19 апреля. На НПЗ в Мозыре в результате было повреждено отдельное оборудование, а на «Нафтане» успели среагировать, значительно снизив загрузку предприятия. 24–25 апреля также были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» на Украину, в Германию, Польшу.

Бизнес
Total очистила 70% поступающей через «Дружбу» грязной нефти

Прокачку чистой нефти по «Дружбе» возобновили в мае. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по «Дружбе» обратно в Россию.

Нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», который существенно снизил загрузку из-за ситуации с «Дружбой», обратился к России с претензиями по поводу компенсации за российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин ранее говорил, что все участники переговоров по ситуации вокруг поставок грязной нефти — и грузоотправители, и грузополучатели — достигли договоренностей относительно того, как будет рассчитываться размер компенсаций.

Экономика
Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Источники РБК при этом указывали, что речь идет о компенсации реальных издержек без учета упущенной выгоды от изменения цен на нефть или нефтепродукты в период от обнаружения превышения хлорорганики в нефти до ее окончательного очищения. Суммы издержек пока не определены, их еще предстоит рассчитать, говорил собеседник РБК. По его оценкам, процесс может занять несколько месяцев.

Автор: Наталья Демченко
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