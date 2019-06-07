Лукашенко потребовал не ползать на коленях на переговорах о грязной нефти

Лукашенко потребовал не ползать на коленях на переговорах о грязной нефти

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия не должны унижаться перед Москвой во время переговоров о компенсациях, заявил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Александр Лукашенко призвал белорусские НПЗ решать вопрос о компенсациях ущерба от загрязненной хлорорганикой российской нефти в деловом ключе, передает БелТа.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать», — заявил президент Белоруссии в ходе визита на ОАО «Нафтан» в Витебской области.

Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть начала поступать на белорусские НПЗ 19 апреля. На НПЗ в Мозыре в результате было повреждено отдельное оборудование, а на «Нафтане» успели среагировать, значительно снизив загрузку предприятия. 24–25 апреля также были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» на Украину, в Германию, Польшу.

Прокачку чистой нефти по «Дружбе» возобновили в мае. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по «Дружбе» обратно в Россию.