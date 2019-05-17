Оператор «Северного потока—2» допустил перенос сроков завершения проекта

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,63 -0,02 EUR Бирж. 72,21 +0,01 Brent 72,86 -0,18% USD Нал. 65,10 64,30 EUR Нал. 72,75 71,90 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1170 -0,0002 BTC/USD Бирж. 7 326,80 -533,40 IMOEX 2 578,14 -0,12% RTSI 1 256,78 -0,36% DJIA 25 862,68 +0,84% Nasdaq 7 898,05 +0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+25,38%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+21,7%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,38%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+21,7%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 16 мая, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 16 мая, 13:09
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС Общество, 11:11 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 11:06 Что вы знаете о рекламе советских автомобилей: тест Авто, 11:02 Экс-советник Трампа заявил о попытках помешать расследованию Мюллера Политика, 11:02 Компания Blockport провалила первый раунд STO: токен подешевел на 85% Крипто, 10:59 СМИ узнали о прибытии двух эсминцев США в Персидский залив Политика, 10:57 Роберто Карлос заявил о готовности поддержать «Анжи» Спорт, 10:46 Стройка года: сколько стоят кирпич, щебень и лом в Москве Pro, 10:38 Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского Политика, 10:34 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 10:25 «Деловые Линии» присоединились к мотопробегу Пекин – Санкт-Петербург​ Пресс-релиз, 10:24 В Катаре открыли стадион для ЧМ-2022, который спроектировала Заха Хадид Недвижимость, 10:20  Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады Политика, 10:16 Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Общество, 10:14
Бизнес ,  
0 
Оператор «Северного потока—2» допустил перенос сроков завершения проекта
Изначально Nord Stream 2 AG планировала завершить строительство двух ниток газопровода к концу 2019 года. Теперь компания указывает, что вся система будет готова к транспортировке газа только во второй половине 2020 года
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Завершение строительства «Северного потока-2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута. Это следует из доклада (.pdf) оператора проекта — Nord Stream 2 AG — к заявке по данному маршруту. Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в докладе.

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода «Северный поток-2» пройдут 19 июня.

Бизнес
«Газпром» сохранил планы закончить «Северный поток-2» в 2019 году

В конце апреля «Газпром» говорил о планах закончить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода.

Экономика
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток-2»

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. По ее словам, идея газопровода уже в целом согласована.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: «Северный поток – 2», Nord Stream 2 AG, газопровод, Строительство
Материалы по теме
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить «Северный поток-2»
Экономика
Миллер заявил о переходе экватора в проекте «Северный поток-2»
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на идею о санкциях для «Северного потока-2»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter