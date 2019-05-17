Оператор «Северного потока—2» допустил перенос сроков завершения проекта

Изначально Nord Stream 2 AG планировала завершить строительство двух ниток газопровода к концу 2019 года. Теперь компания указывает, что вся система будет готова к транспортировке газа только во второй половине 2020 года

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Завершение строительства «Северного потока-2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута. Это следует из доклада (.pdf) оператора проекта — Nord Stream 2 AG — к заявке по данному маршруту. Документ размещен на сайте Датского энергетического агентства.

«Разрешения были выданы в Швеции, Германии, Финляндии и России. Строительные подготовительные работы на суше и на море начались в 2018 году во всех четырех вышеупомянутых странах, и прокладка трубопровода в настоящее время ведется в немецких, шведских и финских водах. Планируется, что система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года», — говорится в докладе.

Общественные слушания в Дании по третьему маршруту газопровода «Северный поток-2» пройдут 19 июня.

В конце апреля «Газпром» говорил о планах закончить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году, несмотря на требование Дании подать заявку по третьему маршруту газопровода.