СМИ узнали об отказе Саакашвили войти в партию Кличко

Виталий Кличко прокомментировал решение Михаила Саакашвили словами «я свой жест сделал». Ранее он говорил, что объединение с экс-губернатором Одесской области поможет удвоить усилия ради преобразований в стране

Михаил Саакашвили (Фото: Maciej Luczniewski / Zuma / ТАСС)

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили отказался присоединиться к партии мэра Киева Виталия Кличко УДАР («Украинский демократический альянс за реформы»), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Кличко, комментируя сообщения об отказе Саакашвили, заявил, что «сделал свой жест». «Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею», — отметил мэр украинской столицы.

О предложении Кличко стало известно несколько дней назад. «Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — заявил глава Киева. Он пояснил, что готов «подставить свое политическое плечо», поскольку для Саакашвили создали препятствия для участия в выборах. Союз мог бы удвоить усилия для преобразований в стране, говорил Кличко.

При этом Саакашвили не может баллотироваться в Раду, поскольку не проходит ценз оседлости. Депутатом может стать гражданин Украины не моложе 21 года, который проживал в стране в течение последних пяти лет.

Саакашвили, лишившийся украинского паспорта в 2017 году, вернулся на Украину в конце мая. Это стало возможным после того, как президент Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника Петра Порошенко о лишении экс-главы Одесской области гражданства.