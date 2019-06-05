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Выборы на Украине ,  
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Саакашвили посоветуется со сторонниками об объединении с партией Кличко

Вернувшийся на Украину бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посоветуется со своими сторонниками насчет предложения мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР перед досрочными выборами в Раду. Об этом РБК рассказал знакомый Саакашвили, и это подтвердил собеседник, близкий к экс-губернатору Одесской области.

«Он обратится к своим сторонникам с видеообращением. В нем он поблагодарит Кличко и скажет, что, к сожалению, не может себе позволить ответить «да», а чтобы понять, как поступить, он должен спросить у членов «Движения новых сил», — рассказал собеседник РБК.

Саакашвили не может баллотироваться в Раду, так как не проходит установленный на Украине ценз оседлости: депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий на Украине в течение последних пяти лет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду. «УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — заявил Кличко в ролике, опубликованном в Facebook. Ранее УДАР входил в коалицию с «Блоком Петра Порошенко» (с 24 мая партия называется «Европейская солидарность») в Верховной раде.

Кличко напомнил, что УДАР поддерживает «шаги эффективного реформирования государства, приближение Украины к европейскому сообществу и НАТО». Сам Кличко останется мэром Киева, «чтобы реализовать свои обязательства перед киевлянами».

Президент Украины Владимир Зеленский, вернувший Саакашвили украинское гражданство, заявил, что пока не собирается приглашать экс-президента Грузии в свою команду.

Саакашвили вернулся в Киев 29 мая. В тот же день его украинская партия «Движение новых сил» заявила о планах принять участие в досрочных выборах в Верховную раду. Комментируя РБК свое решение вернуться, политик заявил, что поддерживает Зеленского и будет помогать новому президенту «всем, чем сможет», однако заметил, что ни в коем случае не намерен руководствоваться собственными амбициями. «У меня нет профессиональных амбиций, но однозначно я буду продолжать свою борьбу против коррупции, против олигархата, несправедливости», — подчеркнул он, добавив, что не имеет конкретных планов на запланированные на 21 июля парламентские выборы.

Согласно опросу социологической группы «Рейтинг», проведенному с 29 мая по 3 июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия президента Зеленского «Слуга народа»: ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился. Также преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа — За життя» (10,7%), «Европейская солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Гражданскую позицию» — 3,0%, «Радикальную партию» — 2,4%. Рейтинг других политических сил — менее 2%. Антирейтинг среди партий по-прежнему возглавляет партия Порошенко, переименованная в «Европейскую солидарность». За нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 52% избирателей.

Теги: Михаил Саакашвили, Украина, Виталий Кличко, Верховная рада
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