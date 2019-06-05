Саакашвили посоветуется со сторонниками об объединении с партией Кличко

Вернувшийся на Украину бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посоветуется со своими сторонниками насчет предложения мэра Киева Виталия Кличко возглавить партию УДАР перед досрочными выборами в Раду. Об этом РБК рассказал знакомый Саакашвили, и это подтвердил собеседник, близкий к экс-губернатору Одесской области.

«Он обратится к своим сторонникам с видеообращением. В нем он поблагодарит Кличко и скажет, что, к сожалению, не может себе позволить ответить «да», а чтобы понять, как поступить, он должен спросить у членов «Движения новых сил», — рассказал собеседник РБК.

Саакашвили не может баллотироваться в Раду, так как не проходит установленный на Украине ценз оседлости: депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеющий право голоса и проживающий на Украине в течение последних пяти лет.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить партию УДАР на выборах в Верховную раду. «УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии», — заявил Кличко в ролике, опубликованном в Facebook. Ранее УДАР входил в коалицию с «Блоком Петра Порошенко» (с 24 мая партия называется «Европейская солидарность») в Верховной раде.

Кличко напомнил, что УДАР поддерживает «шаги эффективного реформирования государства, приближение Украины к европейскому сообществу и НАТО». Сам Кличко останется мэром Киева, «чтобы реализовать свои обязательства перед киевлянами».