Инаугурация президента России Владимира Путина. Трансляция

В Москве проходит церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она началась в Большом Кремлевском дворце. На церемонию приглашены депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, члены правительства и другие гости. Также на церемонию приглашают послов других государств — некоторые страны уже объявили, что их представители на инаугурацию не приедут — так поступили Польша и Литва. В церемонии ожидается участие представителей Франции, Венгрии и Словакии.

Во время церемонии президент проходит в Андреевский зал и приносит клятву на Конституции России. После этого президенту вручают знак и штандарт президента. После инаугурации производятся артиллерийский салют и парад президентского полка. Во время вступления президента в должность в отставку подает правительство России. Накануне, 6 мая, Владимир Путин встретился с ним и поблагодарил за совместную работу.