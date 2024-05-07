 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Политика ,  
0 

Инаугурация президента России Владимира Путина. Трансляция

РБК ведет трансляцию с инаугурации президента России Владимира Путина

В Москве проходит церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Она началась в Большом Кремлевском дворце. На церемонию приглашены депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, члены правительства и другие гости. Также на церемонию приглашают послов других государств — некоторые страны уже объявили, что их представители на инаугурацию не приедут — так поступили Польша и Литва.  В церемонии ожидается участие представителей Франции, Венгрии и Словакии.

Во время церемонии президент проходит в Андреевский зал и приносит клятву на Конституции России. После этого президенту вручают знак и штандарт президента. После инаугурации производятся артиллерийский салют и парад президентского полка. Во время вступления президента в должность в отставку подает правительство России. Накануне, 6 мая, Владимир Путин встретился с ним и поблагодарил за совместную работу.

Инаугурации всех президентов России. Как это было
Фотогалерея 

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
инаугурация Владимир Путин президент
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Путин перед отставкой кабмина заявил о необходимости его преемственности
Политика
Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина
Политика
Госдума отменила заседания в день инаугурации Путина и после нее
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Pro, 12:08
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России Политика, 12:05
В Белгородской области сбили беспилотник Политика, 12:04
Россиянин стал вторым в рейтинге драфта НХЛ по версии TSN Спорт, 12:04
Посольство США в России назвало причину отъезда посла Политика, 12:03
Путин поехал на инаугурацию на обновленном Aurus Политика, 12:02
Пожар в иркутской Вихоревке потушили спустя сутки Общество, 12:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Си Цзиньпин напомнил об ударах НАТО по посольству в Белграде в 1999 году Политика, 11:56
Zeekr наравне с BMW и Mercedes вошел в топ по эвакуации без номеров Авто, 11:50
Военкомат объяснил смерть мобилизованного в Кривом Роге эпилепсией Общество, 11:48
Началась церемония инаугурации Путина Политика, 11:45
Дагестанский тренер избил юного борца после поражения на соревнованиях Спорт, 11:45
Эксперты Bitfinex заявили о снижении волатильности на рынке криптовалют Крипто, 11:43
Инаугурация президента России Владимира Путина. Трансляция Политика, 11:40