Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Украина на этой неделе будет готовиться к выходу из карантина. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.
При этом ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, пока сохранятся. «Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям», — заявил Зеленский.
Предпринимателям, по словам президента, нужно подготовиться к работе вне ограничений: закупить товары, провести дезинфекцию, предупредить людей. «Мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — отметил Зеленский.