Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в стране сохранят, но в течение этой недели Украина будет готовиться к выходу из карантина. Правительство готовит план открытия магазинов, салонов красоты, музеев при соблюдении санитарных норм

Киев, Украина (Фото: Сергей Долженко / ТАСС)

Украина на этой неделе будет готовиться к выходу из карантина. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

При этом ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, пока сохранятся. «Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям», — заявил Зеленский.

Предпринимателям, по словам президента, нужно подготовиться к работе вне ограничений: закупить товары, провести дезинфекцию, предупредить людей. «Мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — отметил Зеленский.