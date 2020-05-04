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Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

Ограничительные меры в стране сохранят, но в течение этой недели Украина будет готовиться к выходу из карантина. Правительство готовит план открытия магазинов, салонов красоты, музеев при соблюдении санитарных норм
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Сергей Долженко / ТАСС)

Украина на этой неделе будет готовиться к выходу из карантина. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

При этом ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, пока сохранятся. «Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям», — заявил Зеленский.

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Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Предпринимателям, по словам президента, нужно подготовиться к работе вне ограничений: закупить товары, провести дезинфекцию, предупредить людей. «Мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — отметил Зеленский.

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Премьер-министр Украины Денис Шмагаль добавил, что правительство разрабатывает алгоритм открытия точек розничной торговли с непродовольственными товарами (кроме торгово-развлекательных центров), салонов красоты, музеев, библиотек и других общественных заведений. Там должны быть четкие правила соблюдения санитарных норм. Правительство также подумает над открытием летних веранд, но местные власти могут ограничить их работу либо закрыть с учетом ситуации в городе и регионе. При этом при неблагоприятном развитии событий с COVID-19 карантин могут, напротив, ужесточить.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Украина ввела режим ЧС по всей стране 25 марта. По данным Минздрава страны на 4 мая, всего зарегистрировано 12 331 зараженных, за сутки подтвердилось 418 новых случаев. Количество жертв COVID-19 составило 303 человека, выздоровели 1 619 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, коронавирус, Владимир Зеленский
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